venerdì, Marzo 6, 2026
Asl Teramo, percorso per l’Infermieristica di famiglia e comunità

Comunicazione ufficiale emessa oggi dall’ASL 4 Teramo:Ha preso avvio questa mattina nella sala Fagnano della Asl di Teramo, la fase in presenza del percorso aziendale dedicato all’infermieristica di famiglia e comunità, già iniziato, il mese scorso, con le attività formative sul campo nelle aree distrettuali della provincia – viene evidenziato sul sito web. Il progetto di formazione si realizza attraverso un partenariato e una specifica convenzione con l’Università degli Studi dell’Aquila, nel rispetto delle direttive regionali e in linea con le indicazioni di Agenas. Coinvolge il personale infermieristico già in sevizio nelle aree distrettuali Gran Sasso-Laga e Adriatico e rappresenta un percorso strutturato di sviluppo delle competenze professionali, finalizzato a rafforzare il ruolo dell’infermiere nell’ambito dell’infermieristica di famiglia e comunità all’interno del nuovo modello delle cure primarie e territoriali previsto dal DM 77/2022. Nel suo intervento, il direttore generale della Asl di Teramo Maurizio Di Giosia ha sottolineato come questa iniziativa non rappresenti solo un’attività formativa, ma un passaggio strategico per rafforzare la sanità territoriale, rendendola più competente, responsabile e vicina ai cittadini – precisa il comunicato.   Ufficio stampa ASL TERAMO 6.3.2026

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dall’ASL 4 Teramo e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 4 Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: aslteramo.it

 

