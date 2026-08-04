Asl Teramo, premio “Amore per l’Abruzzo” ad Antonello Troiano

ASL 4 Teramo, ultime dal sito web istituzionale:Competenza clinica, sensibilità umana, ascolto e vicinanza ai pazienti – precisa la nota online. Sono le qualità che hanno valso ad Antonello Troiano, direttore della Uoc di Oculistica dell’ospedale di Teramo, il XXII premio “Amore per l’Abruzzo”, conferito domenica scorsa a Tortoreto nell’ambito della manifestazione che ogni anno rende omaggio a personalità che, con il proprio impegno, contribuiscono a dare lustro alla regione – si apprende dalla nota stampa. Istituito nel 1996, il premio è attribuito a figure che si sono distinte nei settori sociale, culturale, imprenditoriale e professionale, valorizzando il contributo di chi rappresenta un motivo di orgoglio per il territorio a livello nazionale e internazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il riconoscimento è stato conferito a Troiano “per aver saputo coniugare una profonda competenza clinica con una straordinaria sensibilità umana, per l’empatia, l’ascolto e la costante vicinanza ai pazienti e alle loro famiglie, rappresentando un modello di riferimento valoriale ed etico per l’intera comunità medica”. “Sono onorato di ricevere questo premio”, ha dichiarato Troiano, “Desidero condividerlo con la Asl di Teramo, che ha investito in tecnologie all’avanguardia permettendoci di lavorare con strumenti di ultima generazione, e con il reparto, la mia squadra – Cerco ogni giorno di trasmettere il senso di una frase: da soli si corre più veloce, ma insieme si va più lontano – recita il testo pubblicato online. Sono orgoglioso di essere circondato da colleghi, infermieri e operatori socio-sanitari che ogni giorno svolgono un lavoro impegnativo – riporta testualmente l’articolo online. E non da ultimo vorrei ringraziare la mia famiglia, che mi è sempre stata accanto in questi anni di impegno – aggiunge testualmente l’articolo online. Penso che questo sia un trampolino di lancio per andare avanti”. Nel corso della cerimonia, la consigliera regionale Marilena Rossi, che ha consegnato il premio, ha sottolineato le qualità professionali e umane del direttore: “Il dottor Troiano rappresenta realmente un’eccellenza – viene evidenziato sul sito web. È sempre disponibile, pronto a rispondere e a dare una mano – riporta testualmente l’articolo online. La sua presenza e la sua vicinanza fanno davvero la differenza”. “Il riconoscimento conferito al dottor Troiano è motivo di orgoglio per tutta la Asl di Teramo”, ha commentato il direttore generale Maurizio Di Giosia, “Valorizza un professionista che, ogni giorno, unisce competenza, innovazione e grande attenzione alla persona – È questo il modello di sanità che vogliamo continuare a promuovere: una sanità capace di garantire elevata qualità delle cure senza mai perdere di vista il valore dell’umanità e della relazione con il paziente”. Ufficio stampa ASL TERAMO 4.8.2026

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informativo dell’ASL 4 Teramo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche mediante il sito internet dell’ASL 4 Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: aslteramo.it