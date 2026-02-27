Asl Teramo, Serd e scuola insieme per la prevenzione delle dipendenze

ASL 4 Teramo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Iniziativa di salute e prevenzione: nei giorni scorsi si è svolto il primo incontro del progetto “Famiglia palestra di Salute”, promosso dalla Asl di Teramo e rivolto ai genitori degli alunni degli istituti scolastici di primo e secondo grado della provincia – si apprende dal portale web ufficiale. L’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare le famiglie sulla promozione della salute e sulla prevenzione delle dipendenze comportamentali negli adolescenti – precisa il comunicato. L’incontro online, della durata di due ore, è stato realizzato dalla Uoc Servizio Dipendenze Patologiche, in collaborazione con il Liceo “Albert Einstein” di Teramo – aggiunge testualmente l’articolo online. Durante la sessione sono stati approfonditi temi come i pregi e i pericoli dell’era digitale, l’importanza della prevenzione nei diversi contesti di vita e il ruolo dei genitori nella relazione con l’adolescente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si è parlato di comunicazione e ascolto attivo, dei segnali di rischio e delle possibili forme di controllo eccessivo da parte dei genitori – precisa la nota online. Il panorama delle dipendenze è in continua evoluzione e rappresenta una sfida per i servizi sanitari – precisa la nota online. Oltre alle dipendenze da sostanze, crescono quelle comportamentali come il gioco d’azzardo, la dipendenza da internet e dai videogiochi – precisa la nota online. “In Abruzzo, secondo le più recenti rilevazioni disponibili, il 6,9% degli studenti tra i 15 e i 19 anni presenta un profilo a rischio per il gioco d’azzardo, mentre il 5,7% mostra un profilo problematico, per un totale di circa 7.000 studenti coinvolti”, sottolinea Michela Moscone direttrice della Uoc Serd della Asl di Teramo”, per quanto riguarda l’uso di internet, il 13,1% degli studenti della stessa fascia di età evidenzia un profilo a rischio”. Questi numeri indicano quanto sia importante promuovere iniziative di prevenzione nelle scuole, coinvolgendo non solo studenti, ma anche docenti e genitori – precisa il comunicato. Il progetto punta a promuovere la cultura della salute nelle famiglie, rafforzare le competenze genitoriali, sostenere lo sviluppo delle capacità individuali e sociali indicate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e offrire strumenti educativi e relazionali per prevenire le dipendenze comportamentali – precisa la nota online. Allo stesso tempo, vuole creare uno spazio di confronto e condivisione tra i genitori, favorendo la comunicazione e l’accompagnamento consapevole dei ragazzi – precisa il comunicato. “L’adolescenza è una fase delicata, che oggi si confronta con le nuove sfide dell’era digitale – Accanto alle opportunità emergono anche rischi che richiedono attenzione e consapevolezza”, ha dichiarato il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia, “come Azienda sanitaria vogliamo essere al fianco delle famiglie, offrendo strumenti concreti e occasioni di confronto”. Ufficio stampa ASL TERAMO 27.2.2026

