Asl1, Cardiologia Avezzano: screening per l’amiloidosi su 200 pazienti nella Marsica

ASL 1 Abruzzo, ultime dal sito web istituzionale:gio 22 mag, 2025Avezzano – Screening della Asl 1 Abruzzo, nella Marsica, su 200 persone a rischio amiloidosi cardiaca, malattia rara ma grave del cuore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il monitoraggio ? del reparto di cardiologia dell’ospedale di Avezzano, centro regionale di riferimento per la patologia, diretto dal prof. Francesco Vetta, che ha avviato lo screening sulla popolazione marsicana a rischio, tramite una proficua collaborazione con i medici di famiglia – Quest’ultimi, nell’ambito del lavoro in sinergia con il reparto, hanno individuato, tra i loro assistiti, poco pi? di 200 pazienti potenzialmente esposti all’amiloidosi – precisa la nota online. All’interno di questo gruppo di pazienti ? stata fatta un’ulteriore selezione per individuare i soggetti con sintomi gravi, per lo pi? insufficienza cardiaca, da indirizzare al reparto di cardiologia – si apprende dal portale web ufficiale. E’ la prima volta che nel territorio marsicano, grazie anche alla disponibilit? dei medici di medicina generale, in particolare del gruppo coordinato dal dott. Luciano Lippa, viene avviato uno screening sull’amiloidosi, reso possibile dal riconoscimento ad Avezzano di centro di riferimento regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’attribuzione di questo profilo ha avuto un forte impatto positivo, innescando un’inversione di tendenza rispetto al passato – recita il testo pubblicato online. Infatti fino a un anno fa, in Abruzzo, per avere la specifica assistenza bisognava rivolgersi all’unico centro ubicato nella costa oppure ricorrere a strutture specializzate di altre regioni – Oggi invece i marsicani e i residenti in altre province d’Abruzzo, possono farsi assistere dall’ospedale di Avezzano, con un vantaggio anche per il sistema sanitario che pu? avvalersi della mobilit? attiva, generata da utenti provenienti da regioni vicine – recita la nota online sul portale web ufficiale. In un anno la cardiologia del presidio marsicano ha preso in carico una quota crescente di pazienti affetti da amiloidosi: oggi ne segue 50, un numero significativo, tenendo conto che si tratta di una patologia rara – si legge sul sito web ufficiale. Va ricordato che l’amiloidosi cardiaca, se non trattata per tempo, pu? avere conseguenze molto gravi fino a portare alla morte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Peraltro, la cardiologia dell’ospedale di Avezzano, tramite la telemedicina, ha attivato diversi ambulatori per altre patologie, assicurando controlli a distanza dei pazienti per evitare file in ambulatorio e ricoveri inappropriati – aggiunge la nota pubblicata. I nuovi servizi hanno riguardato, tra le altre patologie, scompenso cardiaco, ischemie e aritmie – si apprende dalla nota stampa. Il potenziamento della cardiologia, nei suoi diversi aspetti, ha contribuito a rendere l’ospedale pi? competitivo in virt? dell’accurata programmazione pianificata dalla direzione aziendale guidata dal manager Ferdinando Romano – aggiunge testualmente l’articolo online.

