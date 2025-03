Asl1, Cardiologia: intervento salvavita in streaming dall’Aquila

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa dell’ASL 1 Abruzzo attraverso il portale web istituzionale:lun 03 mar, 2025L’Aquila – Un intervento salvavita di angioplastica coronarica, eseguito all’ospedale dell’Aquila nei giorni scorsi, ? stato trasmesso in diretta live a Pescara, davanti a una platea di oltre 200 specialisti ed esperti, nel corso del congresso regionale di cardiologia interventistica, dal titolo: ‘The real world II, the way to the future’, che si ? svolto all’auditorium Petruzzi del centro adriatico – L’operazione, compiuta gioved? scorso dall’?quipe di cardiologia dell’ospedale dell’Aquila, diretta dal dott. Livio Giuliani, ? andata a buon fine tanto che il paziente, un 78enne dell’aquilano, ? stato gi? dimesso dall’ospedale – si apprende dalla nota stampa. L’intervento, alla luce della sua complessit?, ha ricevuto l’apprezzamento, tra gli altri, del presidente nazionale del Gise (societ? italiana cardiologia interventistica), Francesco Saia, oltrech? di diversi specialisti, abruzzesi e non, presenti all’affollato convegno, a cui ha preso parte anche l’assessore regionale alla sanit? Nicoletta Ver?. Durante l’intervento il dott. Giuliani ha avuto modo di interloquire anche con specialisti e colleghi presenti nella location congressuale di Pescara per spiegare alcuni passaggi tecnici: l’iniziativa aveva infatti anche finalit? didattiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per il reparto di cardiologia del San Salvatore, designato a compiere l’intervento dalla stessa societ? che ha organizzato il convegno, si ? trattato di una lusinghiera vetrina che ha consentito di mostrare le potenzialit? di un’unit? operativa che, in virt? della professionalit? di tutto lo staff e dell’appoggio della direzione aziendale, guidata dal manager Ferdinando Romano, negli ultimi anni ? cresciuta notevolmente fino a toccare punte di assistenza ancora pi? elevate, anche grazie alle tecnologie utilizzate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

