Asl1, Carla Benedetti alla guida del 118

Ultime dall’Ufficio Comunicazione dell’ASL 1 Abruzzo:mer 04 mar, 2026La dott.ssa Carla Benedetti ? la nuova direttrice del 118 della Asl 1 Abruzzo e subentra al dott. Giampiero D’Ortenzio, che ha retto finora il servizio come facente funzioni – La Benedetti, nominata con delibera del Manager Paolo Costanzi, ha maturato una lunga esperienza prima come dirigente del Pronto soccorso dell’ospedale di L’Aquila, poi come responsabile del Bed Management che si occupa della gestione dei posti letto nei presidi ospedalieri – “Sono molto contenta dell’incarico che mi ? stato affidato dalla direzione Asl”, dichiara la dott.ssa Benedetti, “ma sono anche consapevole dell’impegno che mi attende perch? si tratta di un servizio importante e complesso”

