Asl1, Carsoli, nuova sede provvisoria per il Distretto sanitario

ASL 1 Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale:mar 09 set, 2025CARSOLI – I servizi del distretto sanitario di Carsoli si spostano nella nuova sede provvisoria in via Tiburtina Valeria, che in precedenza ospitava lo stabilimento del Sole 24 ore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il trasferimento ? temporaneo e servir? all’attuazione dei lavori, con fondi Pnrr, di adeguamento sismico e riqualificazione dell’attuale sede di via Mazzini – precisa la nota online. Lo spostamento dell’attivit? del distretto sanitario, nei locali situati sulla Tiburtina Valeria, ? gi? in corso: ieri sono stati trasferiti 118, guardia medica e Vaccinazioni a cui, da domani, 10 settembre, si aggiungeranno Prelievi, Scelta/revoca del medico, Cup e ambulatori – precisa il comunicato. Gioved? 11 settembre verr? trasferito il consultorio . Quando le opere di ristrutturazione saranno terminate l’attivit? del distretto sanitario torner? nei locali di via Mazzini, con un miglioramento nella fruizione dei servizi per la comunit?.

