martedì, Settembre 9, 2025
Attualità

Asl1, Carsoli, nuova sede provvisoria per il Distretto sanitario

ASL 1 Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale:mar 09 set, 2025CARSOLI – I servizi del distretto sanitario di Carsoli si spostano nella nuova sede provvisoria in via Tiburtina Valeria, che in precedenza ospitava lo stabilimento del Sole 24 ore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il trasferimento ? temporaneo e servir? all’attuazione dei lavori, con fondi Pnrr, di adeguamento sismico e riqualificazione dell’attuale sede di via Mazzini – precisa la nota online. Lo spostamento dell’attivit? del distretto sanitario, nei locali situati sulla Tiburtina Valeria, ? gi? in corso: ieri sono stati trasferiti 118, guardia medica e Vaccinazioni a cui, da domani, 10 settembre, si aggiungeranno Prelievi, Scelta/revoca del medico, Cup e ambulatori – precisa il comunicato. Gioved? 11 settembre verr? trasferito il consultorio             . Quando le opere di ristrutturazione saranno terminate l’attivit? del distretto sanitario torner? nei locali di via Mazzini, con un miglioramento nella fruizione dei servizi per la comunit?.    

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informativo dell’ASL 1 Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il sito internet dell’ASL 1 Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: asl1abruzzo.it

 

