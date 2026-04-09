Asl1, Cefalee: centri di eccellenza a scuola dall’ospedale di Avezzano

ASL 1 Abruzzo: novità dal sito istituzionale:gio 09 apr, 2026AVEZZANO – L’ospedale di Avezzano fa scuola, a livello nazionale, su modelli di lavoro e nuove terapie riguardanti le cefalee: un gruppo di neurologi di importanti centri specializzati italiani ha partecipato a una giornata di formazione che si ? tenuta ieri, 8 aprile, nel presidio marsicano – recita il testo pubblicato online. L’iniziativa ? stata strutturata come un’esperienza pratica e interattiva, rivolta a specialisti provenienti dalle altre Regioni, interessati ad acquisire competenze su procedure e modelli organizzativi non ancora diffusi in tutte le realt? cliniche – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’obiettivo era favorire un apprendimento diretto, attraverso l’osservazione e il confronto sul campo, in particolare sulle terapie pi? innovative per l’emicrania – si legge sul sito web ufficiale. Hanno preso parte all’iniziativa 15 neurologi provenienti da strutture di rilievo nazionale, tra cui l’Istituto Carlo Besta di Milano, il Policlinico di Bari, il Policlinico di Messina, l’Universit? Federico II di Napoli, l’Universit? Vanvitelli della Campania e il Policlinico San Martino di Genova – si legge sul sito web ufficiale. La giornata formativa comprendeva una breve introduzione teorica seguita da sessioni pratiche durante le quali i partecipanti hanno potuto approfondire le modalit? di somministrazione delle terapie pi? avanzate per l’emicrania e gli aspetti organizzativi dei percorsi di cura dedicati – precisa il comunicato. L’attivit? ? stata coordinata dal prof. Raffaele Ornello, dirigente medico e referente per le cefalee del reparto di Neurologia e Stroke Unit di Avezzano, diretto dalla prof.ssa Simona Sacco – Ha contribuito alla formazione, in qualit? di tutor, anche il prof. Gianluca Coppola dell’Universit? La Sapienza di Roma – viene evidenziato sul sito web. L’iniziativa ? stata realizzata con il coinvolgimento del team dedicato alla ricerca e cura delle cefalee, composto dai medici Francesca Gabriele, Federico De Santis e Cindy Tiseo, e dalle psicologhe Agnese Onofri e Chiara Rosignoli – aggiunge la nota pubblicata. “L’esperienza”, dichiara la prof.ssa Sacco, “conferma il ruolo della Neurologia di Avezzano come centro capace non solo di erogare assistenza altamente qualificata ma anche di trasferire competenze e modelli organizzativi innovativi ad altri professionisti”

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio stampa dell’ASL 1 Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: asl1abruzzo.it