Asl1, Cefalee: sabato 16 maggio, all’Aquila, visite gratuite per prevenzione

Aggiornamenti dall’ASL 1 Abruzzo disponibili sul sito istituzionale:gio 14 mag, 2026L’AQUILA – Screening gratuiti del Centro regionale di riferimento delle cefalee, con sede all’ospedale di L’Aquila, in occasione della giornata nazionale a tema che si terr? sabato 16 maggio – recita il testo pubblicato online. Al San Salvatore, all’Edificio 2, ingresso A Poliambulatori, sar? infatti possibile sottoporsi a visite gratuite e senza prenotazione dalle ore 8.30 alle 12.30. I cittadini potranno avere un consulto medico e tutte le informazioni necessarie su una patologia che, se trascurata nella fase di esordio, pu? assumere anche forme di natura disabilitante – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Lo screening di sabato prossimo all’ospedale aquilano ha l’obiettivo di richiamare l’attenzione pubblica sul peso sociale, sanitario ed economico della problematica – viene evidenziato sul sito web. L’emicrania rappresenta infatti una delle principali cause di disabilit? nel mondo, in particolare nelle fasce pi? giovani della popolazione e nelle donne, con un forte impatto sulla vita lavorativa, scolastica e familiare – si apprende dalla nota stampa. La giornata di prevenzione al presidio aquilano ? rivolta a pazienti adulti e adolescenti, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’utilit? di una presa in carico efficace e precoce – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il Centro regionale di riferimento delle cefalee di L’Aquila, diretto dalla prof.ssa Francesca Pistoia, in campo da anni con iniziative di sensibilizzazione della popolazione, registra un volume di attivit? che si attesta sulle 1.500 prestazioni l’anno, con un abbattimento delle liste di attesa – si legge sul sito web ufficiale. Gli specialisti, attraverso percorsi di diagnosi e cura ben strutturati, prendono in carico il malato e lo seguono in tutte le fasi necessarie per la terapia e l’assistenza – viene evidenziato sul sito web.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo dell’ASL 1 Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: asl1abruzzo.it