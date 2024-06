Asl1, Chirurgia robotica: crescita esponenziale nel 2024   

ASL 1 Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:mer 26 giu, 2024L’Aquila – La Asl 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila celebra un anno di straordinario successo per la chirurgia robotica, registrando un incremento del 50% nelle attivit? rispetto al 2023: nei primi sei mesi del 2024 sono stati eseguiti 270 interventi, rispetto ai 181 registrati nello stesso periodo dello scorso anno, con significativi aumenti in diverse specialit? mediche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Questi dati attestano la Asl 1 come polo di eccellenza per la chirurgia robotica – Un risultato che ? frutto di un impegno costante della direzione generale, guidata dal manager Ferdinando Romano, nel migliorare la qualit? dei servizi offerti e nel mantenere la nostra struttura all’avanguardia delle tecnologie mediche – spiega il direttore del dipartimento chirurgico della Asl 1, dott. Mauro Favoriti – I benefici per i pazienti sono evidenti: l’uso della chirurgia robotica garantisce interventi meno invasivi, riduce il dolore post-operatorio e abbrevia i tempi di degenza ospedaliera”. In particolare, sempre rispetto ai primi sei mesi dell’anno scorso, l’attivit? di chirurgia robotica in Urologia ? cresciuta del 12%, passando da 144 interventi nel primo semestre 2023 a 161 nel primo semestre 2024. La Ginecologia, nello stesso periodo, ha mantenuto il numero di interventi costante, con 13 operazioni in entrambi gli anni, nel periodo gennaio-giugno – riporta testualmente l’articolo online. Il settore che ha visto l’incremento pi? rilevante ? la Chirurgia Generale, con un aumento del 300%: da 24 interventi nel primo semestre 2023 a 96 nel 2024 tra le unit? operative di Chirurgia Ospedaliera e Universitaria – si legge sul sito web ufficiale. Numeri ancora pi? rilevanti se si considera che il secondo robot chirurgico di cui si ? dotata la Asl 1 ? entrato in funzione a marzo di quest’anno, quindi a met? del periodo di riferimento – “L’introduzione del secondo robot ha rappresentato un punto di svolta per la nostra struttura – aggiunge il dott. Luigi Panella, responsabile del blocco operatorio dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila – Siamo ora in grado di offrire ai nostri pazienti un livello di cura ancora pi? elevato, soprattutto in interventi complessi e delicati tra cui prostatectomie, nefrectomie, isterectomie e resezioni tumorali gastrointestinali”. L’Aquila si distingue come il primo centro nella regione Abruzzo a disporre di due robot chirurgici, confermandosi all’avanguardia – si apprende dal portale web ufficiale. Soltanto altre cinque aziende sanitarie nel centro-sud del paese possono vantare una risorsa simile – Il primo robot Da Vinci, in uso nella Asl dal 2017, continua ad essere utilizzato quotidianamente in sala operatoria, operando al massimo delle sue capacit?.

