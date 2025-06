Asl1, Chirurgia robotica urologica: all’Aquila terzo corso di formazione nazionale

Ultime dall’Ufficio Comunicazione dell’ASL 1 Abruzzo:mer 18 giu, 2025L’Aquila – Prosegue il percorso formativo dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila, divenuto ormai un punto di riferimento a livello nazionale per la chirurgia robotica in urologia – si legge sul sito web ufficiale. Il 19 e 20 giugno 2025 si terr?, presso il reparto di urologia, il terzo corso teorico-pratico dedicato all’utilizzo del sistema chirurgico robotico rivolto a chirurghi, anestesisti, rianimatori e infermieri di tutta Italia – si legge sul sito web ufficiale. L’iniziativa nasce nell’ambito della convenzione tra la ASL 1 Abruzzo e AB Medica, azienda leader nel settore, che ha riconosciuto al San Salvatore un ruolo strategico come polo didattico nazionale per la chirurgia robotica – A tenere il corso saranno il dott. Boris Di Pasquale, direttore dell’Urologia, e il dott. Stefano Masciovecchio, entrambi con ampia esperienza nella formazione e nella pratica clinica robotica – Il programma formativo prevede non solo attivit? di addestramento tecnico, ma anche l’analisi di casi clinici e il confronto sulle migliori strategie chirurgiche, in un’ottica di aggiornamento continuo e multidisciplinare – Con oltre 300 interventi robotici l’anno e un tasso di mobilit? attiva del 33%, il reparto di urologia attira pazienti anche da fuori regione, consolidando il proprio ruolo come centro d’eccellenza nel panorama sanitario nazionale – : Programma_19-20_06.pdf (682 kb)

