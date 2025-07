Asl1, Chirurgia vascolare, Avezzano: rimosso aneurisma senza taglio

ASL 1 Abruzzo, ultime dal sito web istituzionale:gio 03 lug, 2025AVEZZANO – Un aneurisma all’aorta toracica rimosso con protesi e senza taglio chirurgico, in un unico trattamento: ? la procedura mininvasiva, la seconda in Abruzzo e con pochi precedenti in Italia, attuata con successo all’ospedale di Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. L’intervento ? stato effettuato in sinergia tra il reparto di chirurgia vascolare, che vedeva impegnati il dott. Gennaro Bafile e la dott.ssa Carla Di Girolamo, la radiologia interventistica col dott. Carmine Timpani e l’anestesia con la dott.ssa Valentina Ciocca – Con questa procedura mininvasiva, oltre a evitare l’apertura chirurgica tradizionale, ? stato possibile risolvere la problematica con un solo ricovero – riporta testualmente l’articolo online. Il paziente, grazie al vantaggio della minore sofferenza ottenuta con queste modalit?, ? stato dimesso due giorni dopo l’operazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il trattamento con successo della grave patologia ? solo una delle complesse procedure attuate dalla chirurgia vascolare dell’ospedale di Avezzano diretta da Bafile che, tra l’altro, registra una significativa mobilit? attiva per l’arrivo di utenti da altre Regioni.

