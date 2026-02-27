Asl1, Chiusura temporanea degli sportelli anagrafe per attivazione del sistema ANA

ASL 1 Abruzzo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:ven 27 feb, 2026La ASL 1 informa che, in occasione dell’avvio del nuovo sistema ANA – Anagrafe Nazionale Assistiti, gli sportelli anagrafe aziendali resteranno temporaneamente chiusi al pubblico per consentire le necessarie attivit? tecniche di migrazione e allineamento dei dati – aggiunge la nota pubblicata. La sospensione del servizio ? prevista per la giornata di luned? 2 marzo 2026. Durante tale intervallo non sar? possibile effettuare operazioni anagrafiche, tra cui: iscrizioni al Servizio sanitario variazioni anagrafiche scelta e revoca del medico rilascio di certificazioni anagrafiche sanitarie I servizi riprenderanno regolarmente al termine delle attivit? di attivazione del nuovo sistema – L’Azienda si scusa per il temporaneo disagio e invita l’utenza a programmare per tempo eventuali necessit?.

