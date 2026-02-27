- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Febbraio 27, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàAsl1, Chiusura temporanea degli sportelli anagrafe per attivazione del sistema ANA
Attualità

Asl1, Chiusura temporanea degli sportelli anagrafe per attivazione del sistema ANA

- Spazio Pubblicitario 02 -

ASL 1 Abruzzo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:ven 27 feb, 2026La ASL 1 informa che, in occasione dell’avvio del nuovo sistema ANA – Anagrafe Nazionale Assistiti, gli sportelli anagrafe aziendali resteranno temporaneamente chiusi al pubblico per consentire le necessarie attivit? tecniche di migrazione e allineamento dei dati – aggiunge la nota pubblicata. La sospensione del servizio ? prevista per la giornata di luned? 2 marzo 2026. Durante tale intervallo non sar? possibile effettuare operazioni anagrafiche, tra cui: iscrizioni al Servizio sanitario variazioni anagrafiche scelta e revoca del medico rilascio di certificazioni anagrafiche sanitarie I servizi riprenderanno regolarmente al termine delle attivit? di attivazione del nuovo sistema – L’Azienda si scusa per il temporaneo disagio e invita l’utenza a programmare per tempo eventuali necessit?.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dall’ASL 1 Abruzzo e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: asl1abruzzo.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it