Asl1, Congresso mondiale in Messico: l’Ortopedia dell’Aquila alla testa della delegazione italiana

ASL 1 Abruzzo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:ven 07 nov, 2025L’Aquila – L’ortopedia dell’ospedale dell’Aquila, a capo della delegazione italiana al congresso mondiale della specialit? in Messico, si mette in evidenza per un innovativo lavoro sulle fratture della spalla, riscuotendo consensi a livello internazionale – si apprende dalla nota stampa. Nella prestigiosa vetrina di Guadalajara, capofila della rappresentanza tricolore della branca, ? stato il dott. Andrea Fidanza, specialista del reparto ortopedia del San Salvatore e ricercatore dell’Universit? dell’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. Durante il congresso messicano, svoltosi la settimana scorsa, l’Italia ha promosso un simposio sulla gestione delle fratture con stampa 3D, presentando un lavoro, sviluppato nei reparti di ortopedia di L’Aquila e Avezzano, sulla pianificazione preoperatoria, education e compliance del paziente con frattura complessa della spalla – viene evidenziato sul sito web. I risultati dello studio, illustrati durante il congresso, a cui ha partecipato anche il dott. Antonello Barbati, chirurgo ortopedico dell’ospedale di Sulmona, aprono nuove prospettive su alcuni fronti cruciali: riduzione dell’esposizione alle radiazioni dei pazienti e degli operatori sanitari, contenimento del rischio di contenzioso medico-legale e positiva ricaduta sugli interventi chirurgici anche come impatto sulla qualit? di vita dei pazienti – precisa il comunicato. I protocolli proposti dalla delegazione italiana, attraverso l’illustrazione di criteri-guida e modalit? di percorso, sono stati molto apprezzati dai relatori americani e asiatici – precisa il comunicato. Il lavoro, sottoposto all’attenzione di una platea vasta e di livello, ? diventato cos? il veicolo per diffondere un’immagine qualificata e prestigiosa dell’attivit? ortopedica della Asl 1 Abruzzo e, di riflesso, della Penisola – L’Italia, peraltro, si ? candidata a presiedere il Congresso mondiale della specialit? per il 2031. “Sono orgoglioso”, dichiara Fidanza, “di aver guidato il gruppo tricolore della branca, un vanto che va ben oltre l’aspetto personale perch? riguarda l’azienda in cui lavoro e, in senso pi? ampio, la categoria professionale a livello nazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. C’? stata grande attenzione per le nostre proposte che, in una prospettiva a medio termine, potrebbero migliorare alcuni aspetti sia per il paziente sia gli operatori sanitari”

