Asl1, Contrasto alla diffusione della Febbre Catarrale degli Ovini – BLUE TONGUE

Ultimi sviluppi e informazioni direttamente dall’ASL 1 Abruzzo:ven 04 lug, 2025Indicazioni per gli Allevatori Utilizza insetto-repellenti regolarmente sugli animali per proteggerli dalle punture del vettore (rispettando le indicazioni terapeutiche e le registrazioni REV) specialmente durante i periodi di massima attivit? del Culicoides (estate-autunno). Ricovera i tuoi animali, soprattutto nelle ore notturne, in locali chiusi o protetti da zanzariere a maglia fitta – si legge sul sito web ufficiale. Installa zanzariere a 74 maglie per cm quadrato alle finestre o reti sottili nelle stalle o nei recinti notturni per limitare l’accesso degli insetti agli animali – aggiunge la nota pubblicata. Irrora con insetticida autorizzati zanzariere, soffitti, pareti e angoli riparati che potrebbero essere rifugio per l’insetto – recita il testo pubblicato online. L’uso di sostanze repellenti sugli animali ? efficace solo se usato sistematicamente – si apprende dalla nota stampa. Bonifica i luoghi dove vivono gli animali eliminando il fango e gli altri possibili focolai larvali (es. scoli degli abbeveratoi, punti di accumulo dei reflui, pozze – recita la nota online sul portale web ufficiale. ..). Effettua una pulizia quotidiana delle aree di stabulazione per rimuovere letame e materiali organici che potrebbero attirare gli insetti – precisa la nota online. Evita perdite di liquami e canalizza le acque di scarico di letamaie o di lavorazione (es. caseifici). Elimina pozze di fango e acqua, drena avvallamenti e fosse, rivolta il fango 20-30 cm o trattalo con calce al fine di eliminare le uova e le larve – si apprende dalla nota stampa. Garantisci una buona ventilazione all’interno delle stalle per creare un ambiente meno favorevole agli insetti – precisa il comunicato. Utilizza anche nei ricoveri prodotti insetticidi autorizzati e nel rispetto delle istruzioni d’uso – Pianifica e comunica le movimentazioni dei tuoi animali con congruo anticipo al Servizio Veterinario, per permettere di effettuare tutti i controlli previsti – precisa la nota online. Verifica che il trasportatore utilizzi insetticidi sul mezzo di trasporto – aggiunge testualmente l’articolo online. Segnala prontamente al Servizio Veterinario o al veterinario aziendale qualsiasi sintomatologia sospetta o mortalit? anomala Regole per le Movimentazioni degli Animali Sensibili Le movimentazioni di capi in partenza dalle zone identificate come a circolazione virale attiva, verso i restanti territori liberi dal virus, sono permesse solo alle seguenti condizioni: Per i capi destinati ad altri allevamenti: trattamento con prodotti insetto-repellenti dei capi e dopo 7 giorni esami sul sangue per escludere la presenza della malattia (PCR). Per i capi destinati alla macellazione: trattamento del mezzo di trasporto con insetticida e preavviso al macello di destino – aggiunge testualmente l’articolo online. Tutte le movimentazioni da allevamenti posti in zona di circolazione virale attiva devono essere preventivamente autorizzate dal Veterinario Ufficiale – Ulteriori disposizioni sono previste per i greggi vaganti e lo svolgimento di fiere e mostre – Segnalazione dei sospetti Nel rispetto della normativa vigente (Decreto Legislativo 136/2022) e per poter effettuare tempestivamente tutti gli accertamenti necessari, ? fondamentale e obbligatorio che sia gli allevatori che i veterinari liberi professionisti segnalino al Servizio Veterinario ogni sintomatologia sospetta o mortalit? anomale e non riconducibili ad altre cause – si apprende dalla nota stampa. • Sintomi • Febbre • Abbattimento • Edema ed iperemia della bocca, degli occhi, del cercine coronario e delle mammelle • Scolo nasale • Scialorrea • Zoppia • Ecchimosi e petecchie emorragiche • Colorazione bluastra con ingrossamento della lingua Sedi Servizio Veterinario Sede di L’Aquila Via Gaetano Bellisari 67100 – L’Aquila Tel. +39 0862368903 – Sede di Avezzano Via Monte Velino, 18 67051 – Avezzano (AQ) Tel. +39 0863499839 – Sede di Sulmona Via N. Rainaldi 67039 – Sulmona (AQ) Tel. +39 0864499837 – Sede di Castel di Sangro Piazza Plebiscito 67031 – Castel di Sangro (AQ) Tel. +39 0864899602

