Asl1, Corsi di allattamento al via all’ospedale dell’Aquila

Comunicazione ufficiale emessa oggi dall’ASL 1 Abruzzo:lun 14 apr, 2025L’Aquila – La ASL avvia, a partire dal 16 aprile, un ciclo di corsi di allattamento, rivolti alle donne in gravidanza e alle neomamme, presso il reparto di Neonatologia dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila, diretto dalla dott.ssa Sandra Di Fabio – Le sedute, a carattere istruttivo e formativo, si terranno dal luned? al venerd?, nella fascia oraria 13:00 – 15:00. L’iniziativa rientra nei percorsi di formazione e supporto alla maternit? promossi dalla struttura ospedaliera e mira a fornire informazioni utili, pratiche corrette e supporto qualificato per affrontare una fase particolarmente delicata della vita della donna e del neonato – recita il testo pubblicato online. Durante le lezioni verranno affrontati temi fondamentali quali: le finalit? e i benefici dell’allattamento; l’attuazione delle corrette pratiche assistenziali; il superamento dei falsi miti legati all’allattamento; il percorso nido, dalla nascita ai primi giorni di vita del neonato – Il corso sar? condotto dalla dott.ssa Di Fabio, affiancata dalla dott.ssa Veronica Pannone e dalla puericultrice Antonella Nanni – aggiunge la nota pubblicata. Per ulteriori informazioni e per prenotazioni ? possibile contattare il numero: 0862/368533. : Locandina corso mamme 2 (1).pdf (631 kb)

