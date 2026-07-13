Asl1, Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 2026-2029: aperto il bando della Regione Abruzzo

ASL 1 Abruzzo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:lun 13 lug, 2026La Regione Abruzzo ha indetto il concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al Corso triennale di Formazione specifica in Medicina generale 2026-2029. Il bando prevede 41 posti ed ? rivolto ai laureati in Medicina e Chirurgia in possesso dei requisiti indicati nell’Avviso – riporta testualmente l’articolo online. A chi si rivolge Possono partecipare i candidati che, entro i termini previsti dal bando, sono in possesso dei requisiti di cittadinanza previsti dalla normativa vigente e del: ? diploma di laurea in Medicina e Chirurgia; ? abilitazione all’esercizio della professione in Italia; ? iscrizione all’Albo professionale dei Medici Chirurghi di un Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Repubblica italiana – ? ammessa anche la partecipazione dei candidati iscritti al corrispondente Albo professionale di uno Stato membro dell’Unione europea, fermo restando l’obbligo di regolarizzare l’iscrizione all’Albo italiano prima dell’inizio del corso – Il diploma di laurea deve essere conseguito entro il giorno precedente la prova concorsuale – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’abilitazione professionale e l’iscrizione all’Albo devono essere possedute entro l’avvio del corso, previsto entro il mese di dicembre 2026. Come presentare la domanda La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per accedere al servizio ? necessario autenticarsi con SPID o Carta d’Identit? Elettronica (CIE) di livello 2, intestati al candidato – recita il testo pubblicato online. La domanda deve essere compilata secondo le modalit? indicate sulla piattaforma – si legge sul sito web ufficiale. L’avviso ? consultabile al riquadro “ISTANZE REGIONALI – SANIT?” oppure cercandolo attraverso il campo “Aree tematiche (Tags)” immettendo ad esempio le parole “medicina” oppure “triennale”. Scadenza La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla data successiva alla pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – La pubblicazione ? avvenuta sulla gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana Serie IV Speciale Concorsi ed esami n. 48 del 26 giugno 2026. La piattaforma ? gi? attiva – Data e ora di fine pubblicazione: 27/07/2026 ore 23:59. Le domande presentate oltre il termine previsto sono irricevibili.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dall’ASL 1 Abruzzo e online sul sito web dell’ASL. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il sito internet dell’ASL 1 Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: asl1abruzzo.it