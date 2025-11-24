Asl1, CUP: ALLERTA ASL 1 ABRUZZO AI CITTADINI: “ATTENTI, TELEFONATE TRUFFALDINE A NOME DEL SERVIZIO”

ASL 1 Abruzzo, ultime dal sito web istituzionale:ven 21 nov, 2025La Direzione Asl 1 Abruzzo allerta i cittadini: “Attenzione alle telefonate truffaldine, fatta a nome del Cup, con l’intento di estorcere denaro all’utente con l’invito a richiamare falsi numeri del servizio” “Si tratta di un raggiro in atto in questi giorni”, aggiunge la Asl, “purtroppo non il primo, per ingannare i cittadini col pretesto di evitare fantomatici costi o aggravi per prestazioni prenotate” “L’azienda aveva gi? lanciato un’allerta nelle settimane scorse, con l’invito a diffidare di contatti impropri, attuati con sms o chiamate, anche allora posti in essere con lo stesso scopo” “Il Cup della Asl non contatter? mai gli utenti con queste modalit? e quindi la raccomandazione ? di essere vigili e prestare molta attenzione a questi subdoli metodi” “In caso di necessit?, chiarimenti e informazioni sui servizi Cup”, conclude la Asl, “occorre far riferimento esclusivamente ai contatti e ai recapiti indicati nei canali istituzionali”.

