- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Novembre 24, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàAsl1, CUP: ALLERTA ASL 1 ABRUZZO AI CITTADINI: “ATTENTI, TELEFONATE TRUFFALDINE A...
Attualità

Asl1, CUP: ALLERTA ASL 1 ABRUZZO AI CITTADINI: “ATTENTI, TELEFONATE TRUFFALDINE A NOME DEL SERVIZIO”

- Spazio Pubblicitario 02 -

ASL 1 Abruzzo, ultime dal sito web istituzionale:ven 21 nov, 2025La Direzione Asl 1 Abruzzo allerta i cittadini: “Attenzione alle telefonate truffaldine, fatta a nome del Cup, con l’intento di estorcere denaro all’utente con l’invito a richiamare falsi numeri del servizio” “Si tratta di un raggiro in atto in questi giorni”, aggiunge la Asl, “purtroppo non il primo, per ingannare i cittadini col pretesto di evitare fantomatici costi o aggravi per prestazioni prenotate” “L’azienda aveva gi? lanciato un’allerta nelle settimane scorse, con l’invito a diffidare di contatti impropri, attuati con sms o chiamate, anche allora posti in essere con lo stesso scopo” “Il Cup della Asl non contatter? mai gli utenti con queste modalit? e quindi la raccomandazione ? di essere vigili e prestare molta attenzione a questi subdoli metodi” “In caso di necessit?, chiarimenti e informazioni sui servizi Cup”, conclude la Asl, “occorre far riferimento esclusivamente ai contatti e ai recapiti indicati nei canali istituzionali”.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dall’ASL 1 Abruzzo e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il sito internet dell’ASL 1 Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: asl1abruzzo.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it