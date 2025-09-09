Asl1, Danni sul feto per abuso di alcol: oggi giornata internazionale a tema

ASL 1 Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:mar 09 set, 2025L’alcol ? una sostanza cancerogena, calorica, che pu? creare dipendenza – si apprende dal portale web ufficiale. Sebbene le conseguenze sulla salute del consumo di alcol varino in modo significativo per impatto tra i bevitori, le prove accumulate indicano che l’alcol determina sempre pregiudizio alla salute e l’uso di alcol ? associato a rischi per la persona a qualunque dose di consumo, non esistendo livelli moderati di consumo sicuri per la salute – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Riguardo la popolazione, qualsiasi livello di consumo di alcol ? associato a una mole prevenibile di danni come malattie cardiovascolari, diversi tipi di cancro, disturbi da uso di alcol (Alcohol Use Disorders, DUA), malattie del fegato, incidenti stradali anche con danni a persone diverse dai bevitori – In questo contesto, una situazione che presenta conseguenze gravissime ? quella delle donne consumatrici di alcol nel momento in cui desiderano un figlio o sono gi? in gravidanza – L’uso di alcol durante la gravidanza e la conseguente esposizione fetale pu? causare gravi danni allo sviluppo del feto, ossia gravi disordini dello sviluppo neurologico come prematurit? alla nascita, sindrome da astinenza, tremori, iperreflessia e uno sviluppo mentale e fisico alterato, noto come spettro dei disturbi feto alcolici (Fetal Alcohol Spectrum Disorder, FASD), la cui patologia pi? grave ? la sindrome feto-alcolica (Fetal Alcohol Syndrome, FAS). La FAS ? la pi? grave disabilit? di origine non genetica e si stima che riguardi circa l’1% della popolazione globale – I danni sono permanenti e possono manifestarsi con diversa gravit?, compromettendo non solo il feto ma anche la crescita del bambino – aggiunge testualmente l’articolo online. Infatti la FAS rappresenta la prima causa conosciuta di ritardo mentale nel bambino poi adulto – recita il testo pubblicato online. Il 9 settembre di ogni anno si celebra la Giornata FASD, giornata internazionale di sensibilizzazione sulla Sindrome Feto-Alcolica e sui disturbi correlati (FASD). Il giorno 9/9 ? stato scelto simbolicamente per ricordare i nove mesi di gravidanza – si legge sul sito web ufficiale. Questa giornata mira ad informare la cittadinanza sui rischi del consumo di alcol in gravidanza e serve ad educare e sensibilizzare sul fatto che l’unica dose di alcol assolutamente sicura durante la gravidanza ? Zero – riporta testualmente l’articolo online. E’ fondamentale che non solo le donne incinte interrompano l’assunzione di alcol, ma anche i futuri padri, perch? l’etanolo pu? danneggiare il materiale genetico degli spermatozoi – precisa il comunicato. I Ser.D. aziendali rivolgono la massima attenzione a tale problema e durante l’intero anno, in base ad accordi stipulati con l’Area Consultoriale di L’Aquila e di Avezzano, svolgono Corsi di informazione e sensibilizzazione sui temi delle dipendenze (dipendenze da sostanze e dipendenze comportamentali) rivolti alle donne in gravidanza, con illustrazione delle conseguenze sul neonato e dei gravi danni alla salute (SAN, FASD, ecc.). Spesso agli incontri partecipano anche i pap?, che condividono il messaggio di prevenzione “Zero alcol in gravidanza e in allattamento”. Per approfondire questi temi, l’Istituto Superiore di Sanit? ha realizzato un video informativo che spiega i meccanismi e le conseguenze dell’esposizione all’alcol in gravidanza; inoltre ha messo a disposizione il Telefono Verde Alcol, servizio di counselling anonimo e gratuito, con il numero 800 632 000. Per ulteriori informazioni, ci si pu? rivolgere ai Ser.D. di L’Aquila, Avezzano e Sulmona – si apprende dal portale web ufficiale.

