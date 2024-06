Asl1, Dipendenze patologiche, le iniziative del Ser.D.

ASL 1 Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:ven 14 giu, 2024L’Aquila – Camper nelle strade per coinvolgere i giovani, azioni di sostegno alle famiglie e convegni mirati alle scuole e alla popolazione: sono le tre iniziative programmate dalla Asl 1 Abruzzo, per i prossimi giorni, contro le dipendenze da alcol, droga e gioco d’azzardo, in collaborazione con l’associazione di volontariato Vides Spes e con la cooperativa sociale Ideali di L’Aquila – I servizi delle dipendenze patologiche (Serd) Avezzano e L’Aquila, diretti dalla dott.ssa Daniela Spaziani, scenderanno in campo con azioni di coinvolgimento della popolazione, finalizzate alla prevenzione e alla sensibilizzazione, obiettivi che sono parte integrante della mission dell’azienda sanitaria guidata dal Manager Ferdinando Romano – Il primo evento, riguardante la prevenzione alcologica, ? in programma domani, sabato 15 giugno, all’Aquila, durante la Notte Bianca – si legge sul sito web ufficiale. In questa occasione, gli operatori, con camper unit? di strada, allestiranno percorsi esperenziali che prevedono l’utilizzo di occhiali simulatori di stato di ebbrezza alcolica o intossicazione da droghe; l’intento ? quello di intercettare i giovani e renderli consapevoli dei rischi che corrono sotto l’effetto delle sostanze – recita la nota online sul portale web ufficiale. La seconda iniziativa si terr? il 22 giugno a Pescina, con un convegno incentrato sul gioco d’azzardo, nell’ambito di un progetto recepito dal Comune e realizzato nell’ultimo anno scolastico nell’Istituto comprensivo ‘Fontamara’. Il progetto ha previsto incontri informativo-educativi con docenti, famiglie e alunni che hanno allestito laboratori creativi e realizzato lavori artistici raccolti in una mostra – si apprende dal portale web ufficiale. Infine, il 26 giugno, nell’aquilano, in concomitanza con la giornata mondiale della lotta alla droga, gli operatori del Serd saranno impegnati sul tema dell’auto-mutuo-aiuto, in un evento che accoglier? diverse associazioni e gruppi del territorio, all’interno di un’ottica di Rete, per la cura in sinergia di singoli e famiglie alle prese col disagio delle dipendenze patologiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le tre iniziative, col pieno coinvolgimento della popolazione, sono solo alcune delle numerose tappe del programma di sensibilizzazione e prevenzione messo in campo ogni anno a 360 gradi dal Serd su tutto il territorio della Asl. Un impegno costante e puntuale per il contrasto delle dipendenze patologiche e per la promozione degli stili di vita sani; azioni che richiedono un grande sforzo da parte di tutti gli operatori e dell’apparato organizzativo – riporta testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dall’ASL 1 Abruzzo e online sul sito web dell’ASL. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: asl1abruzzo.it