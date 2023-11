Asl1, Dipendenze patologiche: tutti gli eventi di domani per sensibilizzare la popolazione

ASL 1 Abruzzo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:

gio 16 nov, 2023Mobilitazione della Asl 1 Abruzzo in scuole, carceri e centri di aggregazione giovanili nella giornata indetta dalla regione per domani, venerd? 17 novembre, contro le dipendenze patologiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il Servizio dipendenze di L’Aquila e Avezzano, diretto dalla dott.ssa Daniela Spaziani, e quello di Sulmona, diretto dalla dott.ssa Angela Maccallini, attueranno una serie di iniziative, volte alla sensibilizzazione sul tema delle dipendenze, che si svolgeranno anche in altre Asl abruzzesi – precisa il comunicato. Evento principale della seconda giornata regionale sulle dipendenze sar? il convegno in programma domani, ad Atri, a piazza Duomo, alle ore 8.30, dal titolo: ‘Giovani cambiaMenti soggetti proMotori di salute’, con la partecipazione, tra gli altri, degli operatori dei rispettivi servizi Serd delle Asl della Regione – In provincia di L’Aquila sono previsti incontri, confronti, spazi di riflessione e laboratori esperenziali rivolti soprattutto ai ragazzi, con distribuzione di materiale informativo, nell’ottica delle strategie di prevenzione programmate dalla direzione aziendale guidata dal manager della Asl, Ferdinando Romano – aggiunge testualmente l’articolo online. Nella Marsica il Serd sar? presente nella casa circondariale di Avezzano, dove psicologi e assistenti sociali incontreranno 3 gruppi di detenuti per sensibilizzarli sulle problematiche del gioco d’azzardo – aggiunge testualmente l’articolo online. Ciascun incontro avr? una durata di circa mezz’ora; prevista la distribuzione di materiale informativo dal significativo titolo ‘Il banco vince sempre’. All’Aquila, nell’Istituto Superiore Da Vinci-Colecchi, alle ore 15, si terr? una tavola rotonda rivolta al mondo della scuola, organizzata dalla Cooperativa Ideali, affidataria del servizio di riabilitazione del centro diurno terapeutico Serd, dal titolo: “Uno sguardo sul mondo dell’adolescenza tra responsabilit? e limiti degli adulti”. Sempre all’Aquila, all’oratorio Don Bosco, alle 16.30, l’associazione Vides Spes curer? per i ragazzi l’iniziativa dal titolo: “Festa stupefacente” centrata sui percorsi didattico-informativi relativi ai rischi connessi all’uso/abuso di sostanze mediante l’utilizzo di occhiali simulatori di ebbrezza alcolica o di intossicazione da sostanze – si apprende dalla nota stampa. Sempre nell’aquilano, a Sassa, al centro Punto Luce, alle 16.30, ci sar? un laboratorio gioco curato da Appstart Cooperativa sociale Onlus su ascolto, consapevolezza e metacognizione legato al tema delle dipendenze e rivolto ai giovani tra 11-17 anni – precisa il comunicato. Infine a Sulmona saranno ancora le scuole al centro dell’attivit? di sensibilizzazione tramite la distribuzione di materiale informativo sulla prevenzione sulle dipendenze nei diversi istituti del territorio – Tutte le azioni di prevenzione che saranno messe in campo dalla Asl nella giornata di domani intendono rivolgersi soprattutto ai ragazzi e alla loro “percezione del rischio”, troppo spesso fondata su erronee credenze e pericolose sottovalutazioni – aggiunge la nota pubblicata. Le attivit? ricreative, i laboratori artistici e creativo-esperenziali possono essere considerati strumenti di contrasto al disagio giovanile e strumenti di lotta alla droga – Infatti l’aggregazione giovanile sana ? considerata, insieme ad altri, importante fattore protettivo per evitare lo sviluppo di comportamenti patologici.

