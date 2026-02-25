Asl1, Dolore muscolo-scheletrico: ad Avezzano convegno su nuove tecniche

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa dell’ASL 1 Abruzzo attraverso il portale web istituzionale:mer 25 feb, 2026AVEZZANO – Un efficace trattamento del dolore muscolo-scheletrico passa sempre pi? attraverso tecniche innovative e lavoro d’?quipe tra reparti diversi: sono i temi su cui verter? il convegno, in programma sabato prossimo 28 febbraio, ad Avezzano, nella sala conferenze dell’ospedale, a partire dalle ore 9. I lavori dal titolo: “La multidisciplinariet? nel trattamento del dolore muscolo scheletrico”, che si avvalgono del patrocinio dell’Ordine provinciale dei medici di L’Aquila, sono organizzati dal dott. Pierfrancesco Fusco, direttore del reparto di Rianimazione e terapia del dolore dell’ospedale di Avezzano e dal medico di famiglia dott. Domenico Barbati – Interverranno specialisti di molteplici branche con l’intento di fare una sintesi, al termine del confronto, per consolidare il percorso in cui inserire il paziente affetto dalle specifiche patologie – si apprende dalla nota stampa. In apertura di dibattito il dott. Fusco parler? delle innovative procedure introdotte sui trattamenti del dolore muscolo-scheletrico, praticati all’ospedale di Avezzano, attraverso tecniche che riguardano blocchi di fasce e nervi che, oltre ad avere un effetto analgesico, contribuiscono al rilassamento dei muscoli – precisa la nota online. Si tratta di procedure avviate negli anni scorsi dallo stesso Fusco che hanno aperto nuovi orizzonti nelle cure – Nei casi in cui ? possibile, tali trattamenti consentono di evitare il ricorso ai farmaci che, oltre a non essere sempre risolutivi, hanno l’inconveniente degli effetti collaterali – All’ospedale di Avezzano, negli ambulatori della terapia del dolore, vengono assicurati trattamenti con radiofrequenza ecoguidata per la cura di malattie come lombo sciatalgia, cervicale e dolore pelvico – riporta testualmente l’articolo online. Queste tecniche mininvasive usano calore per inibire i nervi che trasmettono il dolore, agendo sul punto specifico – aggiunge testualmente l’articolo online. Va ricordato che il dolore muscolo scheletrico rappresenta una delle principali cause di disabilit? e riduzione della qualit? di vita, con un impatto rilevante sul sistema sanitario – “Il convegno”, dichiara Fusco, “tramite il confronto tra esperti e l’analisi di diversi punti di vista, mira ad agevolare l’integrazione delle competenze, migliorare l’appropriatezza clinica e a promuovere percorsi terapeutici personalizzati nel trattamento del dolore muscoloscheletrico”

