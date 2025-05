Asl1, Donatori abruzzesi e molisani: 15 trapianti effettuati, 6 all’Aquila

ASL 1 Abruzzo: novità dal sito istituzionale:mer 14 mag, 2025L’Aquila – Effettuati 15 trapianti, di cui 6 all’ospedale del capoluogo di regione, grazie a 5 donazioni d’organi, avvenute negli ultimi 10 giorni, da persone decedute nelle Rianimazioni dell’Aquila, Teramo, Termoli, Neuromed-Pozzilli (Molise). Le donazioni, coordinate dal Centro Regionale Trapianti dell’Aquila, sono il frutto della grande generosit? di 4 uomini e una donna, tra i 40 e 83 anni, che hanno permesso di salvare o migliorare la vita di altre persone – si apprende dalla nota stampa. I 15 trapianti sono stati eseguiti in diverse Regioni: 6 di rene effettuati all’ospedale aquilano dalla Chirurgia Generale e dei trapianti d’organo, un rene a Catania, un altro a Roma per trapianto combinato di rene-pancreas (sulla base del programma nazionale), 5 fegati trapiantati a Roma e un cuore a Bari – Uno dei donatori aveva espresso la propria volont? al Comune di residenza, al momento del rinnovo della carta d’identit?, mentre per gli altri 4 la volont? di donare ? stata testimoniata dai familiari che, pur in un momento tragico, hanno voluto che la morte del congiunto portasse la vita ad altri – precisa il comunicato. L’esecuzione dei 15 trapianti ? stata resa possibile soprattutto dalla generosit? dei donatori e delle loro famiglie nonch? dalla professionalit? di medici e operatori delle Rianimazioni e di tutti i servizi dei diversi ospedali italiani coinvolti con diversi ruoli – precisa il comunicato. Un’azione corale, svolta in sinergia, che costituisce esempio di efficienza, organizzazione e dedizione, aspetti peculiari della Rete Nazionale Trapianti – aggiunge la nota pubblicata. Come sempre accade con le donazioni, anche questa volta la solidariet? ha oltrepassato i confini, portando beneficio a pazienti abruzzesi, molisani e di altre regioni: un filo di speranza che lega una vita all’altra – si legge sul sito web ufficiale.

