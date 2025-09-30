Asl1, Donazione d’organi: dal 1 ottobre brochure informative nelle farmacie dell’Aquila

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa dell’ASL 1 Abruzzo attraverso il portale web istituzionale:mar 30 set, 2025L’Aquila – Da domani, primo ottobre, brochure informative nelle farmacie dell’Aquila per sensibilizzare la popolazione sulla donazione d’organi – precisa il comunicato. Le farmacie affiggeranno all’esterno un’apposita locandina per richiamare l’attenzione del cittadino sull’importanza del tema, con l’invito a chiedere gli opuscoli informativi al farmacista – viene evidenziato sul sito web. L’iniziativa, che scatter? come detto domani, ? frutto di una collaborazione tra Afm (azienda farmaceutica municipalizzata del Comune) e Centro Regionale Trapianti della Asl 1 Abruzzo – Verranno distribuite 3.000 brochure nelle sedi di 6 farmacie comunali: Pettino, Torrione, Strinella, Santanza, Civita di Bagno e Coppito – riporta testualmente l’articolo online. Le locandine, che verranno affisse all’ingresso delle farmacie, hanno come slogan “Adesso che sai, dona” e hanno lo scopo di fornire tutte le informazioni al cittadino sulle modalit? della donazione d’organi, ponendo l’accento sulla consapevolezza che un gesto di generosit? pu? salvare vite – recita la nota online sul portale web ufficiale. “La collaborazione delle farmacie”, dichiara la dott.ssa Daniela Maccarone, responsabile del Centro Regionale Trapianti con sede all’ospedale San Salvatore, “? importante perch? permette di raggiungere pi? facilmente il cittadino e di fargli arrivare un messaggio di grande spessore etico e sociale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Infatti, proprio grazie ai punti della rete farmaceutica cittadina, c’? la possibilit? di essere pi? pervasivi nella diffusione delle informazioni sull’argomento – aggiunge testualmente l’articolo online. Un ringraziamento all’azienda farmaceutica municipalizzata per averci dato questa opportunit?”. “Nella donazione d’organi”, conclude Maccarone, “si registrano progressi ma sono ancora troppe le opposizioni al prelievo”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informativo dell’ASL 1 Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche mediante il sito internet dell’ASL 1 Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: asl1abruzzo.it