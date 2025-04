Asl1, Donazione d’organi: incontro a Pratola Peligna con cittadini e medici

ASL 1 Abruzzo, ultime dal sito web istituzionale:gio 10 apr, 2025PRATOLA PELIGNA – Coinvolgere le coscienze per ampliare la platea dei cittadini che dicono s? in vita alla donazione d’organi – precisa la nota online. Ѐ la finalit? dell’incontro di domani, venerd? 11 aprile, al Comune di Pratola Peligna, alle ore 17.00, nell’ambito delle molteplici iniziative portate avanti dal Centro Regionale Trapianti di L’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. L’appuntamento per i cittadini ? nella sala consiliare, alla presenza di amministratori e medici, in occasione della giornata nazionale per la Donazione e il Trapianto di organi che si celebra appunto l’11 aprile – Le iniziative di sensibilizzazione della popolazione si protrarranno per tutto il mese a livello nazionale, e quindi anche in Abruzzo, con testimonianze, storie di donazione e di trapianto e approfondimenti su come diventare donatori – precisa il comunicato. L’obiettivo ? aumentare il numero di donatori d’organi attraverso la dichiarazione espressa e certificata al momento del rilascio o del rinnovo della carta d’identit? del Comune di residenza – si legge sul sito web ufficiale. La campagna di sensibilizzazione dal titolo ‘Ha detto s?’, vuole ricordare a tutti che scegliere di donare gli organi ? facile, non costa nulla e soprattutto ? l’unico modo per salvare la vita a chi aspetta un trapianto – aggiunge testualmente l’articolo online. Lo scorso anno, in Abruzzo e Molise, pi? di 85.000 cittadini hanno aderito alla campagna informativa con una percentuale, rispettivamente, del 63% e 59%, cifre che collocano le due regioni al 12? e al 16? posto in Italia per indice del Dono – recita il testo pubblicato online. Il Centro Regionale Trapianti Regione Abruzzo e Molise, sostenuto nella sua attivit? dalla direzione aziendale guidata dal manager Ferdinando Romano, rivolge un ringraziamento a tutti gli addetti comunali alle Anagrafi per l’impegno nella raccolta delle dichiarazioni, con un plauso per i Comuni di Guardiagrele (Chieti) e di Longano (Isernia) che si sono confermati primi, nelle rispettive Regioni, nel numero di adesioni di cittadini – precisa il comunicato. Un ringraziamento va anche alle associazioni di volontariato (AIDO, ANED, ANTR, ASTRA) che contribuiscono alla diffusione della cultura della donazione che ? decisiva per ridurre la percentuale dei “no”, in crescita soprattutto nelle fasce di et? over 60 e tra i 18-30 anni All’incontro di domani a Pratola Peligna all’insegna dell’appello: “Donare ? una scelta naturale-Diamo il meglio di noi: dichiariamo s?!”, parteciperanno i medici del Centro Regionale trapianti, del Coordinamento Aziendale per i Trapianti e della Chirurgia Generale e dei Trapianti d’organi dell’ospedale di L’Aquila, alla presenza di pazienti trapiantati e associazioni di volontariato – riporta testualmente l’articolo online.

