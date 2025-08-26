Asl1, Donazione d’organi, oggi un incontro di riflessione

Ultimi sviluppi e informazioni direttamente dall’ASL 1 Abruzzo:mar 26 ago, 2025L’Aquila – Una riflessione sulla donazione d’organi, come esaltazione dei valori di altruismo e generosit?, nei giorni della Perdonanza: sar? il filo conduttore dell’incontro, in programma all’Aquila oggi, marted? 26 agosto, alle ore 16.45, al Monastero di San Basilio dell’Aquila, dal suggestivo titolo: “Per…doniamo: il percorso di un s?”. Parteciper? don Luigi Epicoco – recita il testo pubblicato online. Moderatore sar? il giornalista Angelo De Nicola – La Perdonanza, momento di eccezionale potenza simbolica di pace e fraternit?, offre l’occasione propizia per spingere a fondo una riflessione sulla cultura della donazione degli organi e sul significato di un gesto che pu? ridare nuova vita e speranza a chi soffre ma anche offrire a chi dona uno sguardo nuovo su s? stessi e i propri cari – L’incontro, aperto a tutti i cittadini, prevede gli interventi della dott.ssa Daniela Maccarone, responsabile del Centro Regionale Trapianti Abruzzo e Molise, del prof. Fabio Vistoli, direttore della Chirurgia Generale e dei Trapianti d’Organo, del prof. Franco Marinangeli, direttore del reparto Anestesia, Rianimazione, Terapia del Dolore e Cure Palliative e della dott.ssa Diana Lupi, dirigente psicologo del Centro Trapianti – precisa la nota online. Saranno presenti le associazioni Astra (associazione scientifica trapianti e ricerca), Antr (associazione nazionale trapianti di rene) e Aido (associazione italiana per la donazione di organi) L’incontro ? inserito nell’ambito della manifestazione “Cordata per l’Africa”, (iniziato venerd? scorso, si concluder? il 29 agosto) per la raccolta di fondi a scopo benefico –

