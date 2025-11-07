Asl1, Donazione organi: incontro con i comuni marsicani per sensibilizzare i cittadini

Comunicazione ufficiale emessa oggi dall’ASL 1 Abruzzo:gio 06 nov, 2025Avezzano – Un incontro con i dipendenti Ufficio Anagrafe dei Comuni marsicani, svoltosi marted? scorso ad Avezzano, per rafforzare l’azione di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini, in merito alla donazione d’organi, al momento del rilascio o rinnovo della carta d’identit?. L’iniziativa ? stata intrapresa dal Centro regionale trapianti di L’Aquila con il patrocinio del Comune di Avezzano – L’incontro, che si ? svolto alla sala Irti, ? stato organizzato dalla Asl grazie al sostegno del sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio e ha visto la partecipazione di oltre 40 dipendenti degli Uffici anagrafe dei Comuni della Marsica – viene evidenziato sul sito web. Erano presenti, tra gli altri, la dott.ssa Roberta Mariani, coordinatrice aziendale trapianti Asl 1 Abruzzo, la dott.ssa Daniela Maccarone, responsabile Centro regionale trapianti e il dott. Alberto D’Annunzio dirigente medico dello stesso Centro che ha sede all’ospedale di L’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. Il coinvolgimento degli addetti marsicani all’Anagrafe si inserisce in un’azione portata avanti da molti anni con lo scopo di coinvolgere la comunit? sulla possibilit? di formalizzare in vita una volont? di grande valore etico come quella legata al consenso alla donazione d’organi e tessuti – Un’opzione che pu? essere esercitata all’atto del rilascio della carta d’identit? o al rinnovo – recita il testo pubblicato online.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dall’ASL 1 Abruzzo e online sul sito web dell’ASL. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: asl1abruzzo.it