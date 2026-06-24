- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Giugno 24, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàAsl1, Ecg nelle aritmie, corso a Sulmona
Attualità

Asl1, Ecg nelle aritmie, corso a Sulmona

- Spazio Pubblicitario 02 -

Aggiornamenti dall’ASL 1 Abruzzo disponibili sul sito istituzionale:mer 24 giu, 2026SULMONA – Approfondire l’interpretazione di un elettrocardiogramma, da quello ordinario a quello patologico: ? il tema del corso che si terr? venerd? prossimo, 26 giugno a Sulmona, a partire dalle ore 15 all’hotel Santacroce, dal titolo: “Ecg nelle aritmie”. Il corso ? indirizzato a medici chirurghi, di medicina generale, medicina d’emergenza-urgenza, cardiologia, medicina interna, anestesia e rianimazione ma riguarda anche altre specialit?. La seduta di formazione, organizzata dal reparto di Cardiologia dell’ospedale di Sulmona, diretto dalla dott.ssa Rosella D’Angelo, sar? tenuta dal dott. Raffaele Luise, dirigente medico della stessa unit? operativa – viene evidenziato sul sito web. Le aritmie rappresentano il tema di pi? difficile interpretazione nella cardiologia e la lettura corretta del tracciato diventa fondamentale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La finalit? dell’iniziativa ? approfondire tutti gli aspetti riconducibili a un elettrocardiogramma per rendere pi? agevoli decisioni che, soprattutto in alcuni frangenti, richiedono valutazioni non semplici ma che possono risultare cruciali per la terapia e l’assistenza immediata – si apprende dal portale web ufficiale.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dall’ASL 1 Abruzzo e online sul sito web dell’ASL. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il sito internet dell’ASL 1 Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: asl1abruzzo.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it