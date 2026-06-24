Asl1, Ecg nelle aritmie, corso a Sulmona

Aggiornamenti dall’ASL 1 Abruzzo disponibili sul sito istituzionale:mer 24 giu, 2026SULMONA – Approfondire l’interpretazione di un elettrocardiogramma, da quello ordinario a quello patologico: ? il tema del corso che si terr? venerd? prossimo, 26 giugno a Sulmona, a partire dalle ore 15 all’hotel Santacroce, dal titolo: “Ecg nelle aritmie”. Il corso ? indirizzato a medici chirurghi, di medicina generale, medicina d’emergenza-urgenza, cardiologia, medicina interna, anestesia e rianimazione ma riguarda anche altre specialit?. La seduta di formazione, organizzata dal reparto di Cardiologia dell’ospedale di Sulmona, diretto dalla dott.ssa Rosella D’Angelo, sar? tenuta dal dott. Raffaele Luise, dirigente medico della stessa unit? operativa – viene evidenziato sul sito web. Le aritmie rappresentano il tema di pi? difficile interpretazione nella cardiologia e la lettura corretta del tracciato diventa fondamentale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La finalit? dell’iniziativa ? approfondire tutti gli aspetti riconducibili a un elettrocardiogramma per rendere pi? agevoli decisioni che, soprattutto in alcuni frangenti, richiedono valutazioni non semplici ma che possono risultare cruciali per la terapia e l’assistenza immediata – si apprende dal portale web ufficiale.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dall’ASL 1 Abruzzo e online sul sito web dell’ASL. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il sito internet dell’ASL 1 Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: asl1abruzzo.it