Asl1, Endoscopia al top: ad Avezzano macchinari ultima generazione

Ultime dall’Ufficio Comunicazione dell’ASL 1 Abruzzo:mer 02 lug, 2025AVEZZANO – L’endoscopia di Avezzano alza gli standard di qualit?, rafforza la prevenzione e consolida la mobilit? attiva grazie all’entrata in funzione di due macchinari di ultima generazione che utilizzano anche l’Intelligenza artificiale – Le due nuove postazioni hanno fatto il ‘debutto’ nei giorni scorsi al reparto dell’ospedale marsicano di cui ? responsabile il dott. Mauro Rossi, affiancato dalla dott.ssa Daniela Giordani e dal dott. Nicola Ierfone, creando un valore aggiunto, grazie alle tecnologie, nell’esecuzione di colonscopie e gastroscopie – I moderni macchinari daranno un apporto importante al chirurgo, durante lo svolgimento di colon/gastroscopie, nelle valutazioni delle formazioni tumorali – L’intelligenza artificiale, in particolare, permetter? allo specialista di individuare pi? agevolmente polipi e lesioni significative da trattare o asportare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il ruolo del medico endoscopista resta centrale ma i nuovi dispositivi gli danno elementi pi? approfonditi per un approccio ancora pi? efficace alle specifiche problematiche – si apprende dalla nota stampa. Tra l’altro, grazie alla disponibilit? delle nuove postazioni, verr? incrementata l’attivit? di prevenzione che attualmente si attesta, per il tumore al colon, attorno ai 500 screening l’anno – aggiunge testualmente l’articolo online. Con l’utilizzo dei macchinari di ultima generazione il reparto potenzier? ulteriormente la sua attivit? che presenta gi? punti di forza, come la chirurgia delle vie epato-bilio pancreatiche (oltre 100 interventi l’anno), l’applicazione di protesi al colon e l’esecuzione di procedure operative complesse – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Attualmente l’endoscopia di Avezzano, oltre a coprire le esigenze del territorio della Marsica, richiama utenti da altre Regioni, creando mobilit? attiva, in particolare da alcune aree del Lazio come Cassino, Sora e Rieti – precisa il comunicato. All’unit? operativa del presidio avezzanese ogni anno affluiscono oltre 6.700 utenti che, in termini di prestazioni complessive, equivalgono a 4000 colonscopie e 2700 gastroscopie – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Le due nuove postazioni”, dichiara Rossi, “ci consentiranno di alzare l’asticella della qualit? e di compiere un importante passo in avanti negli standard assistenziali – aggiunge la nota pubblicata. Un doveroso ringraziamento alla direzione aziendale per averci messo a disposizione macchinari all’avanguardia, nella piena consapevolezza dell’importanza di queste tecnologie per i bisogni dell’utenza”

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dall’ASL 1 Abruzzo e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: asl1abruzzo.it