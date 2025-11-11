Asl1, Epatite C: alla Asl 1 screening gratuito con un semplice prelievo

Aggiornamenti dall’ASL 1 Abruzzo disponibili sul sito istituzionale:mar 11 nov, 2025L’Aquila – Un prelievo di sangue gratuito per la prevenzione dell’epatite C che, in assenza di una diagnosi precoce, pu? provocare cirrosi epatica e tumore al fegato – La campagna di prevenzione della Asl 1 Abruzzo, avviata nelle settimane scorse nell’ambito del piano nazionale per l’eliminazione del virus HCV, ? incentrata su uno screening gratuito – aggiunge testualmente l’articolo online. La campagna ? rivolta a coloro che sono nati tra il 1969 e il 1989 che potranno parteciparvi fino al 31 dicembre prossimo – aggiunge testualmente l’articolo online. Alla fascia di popolazione interessata la Asl 1 Abruzzo sta inoltrando un invito in cui vengono spiegati obiettivo e modalit? per aderire al programma di prevenzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Cos’? l’HCV. E’ un virus pu? rimanere silente nell’organismo, senza cio? dare alcun sintomo, e causare nel tempo gravi complicazioni come cirrosi epatica e tumore al fegato – Questa infezione, se intercettata tramite la prevenzione e quindi attraverso la diagnosi precoce, pu? essere curata con una terapia orale che ha un’efficacia superiore al 95% e con effetti collaterali minimi – precisa il comunicato. Incidenza: Abruzzo oltre media nazionale – L’infezione cronica da HCV rappresenta una delle principali cause di mortalit?. In Italia si stima che circa l’1,5% della popolazione ne sia affetto mentre in Abruzzo la percentuale sale al 3,7% (circa 47.000 persone) ma molti casi rimangono non diagnosticati – Il test. Il prelievo di sangue, per il quale non occorre l’impegnativa del medico, servir? a rilevare l‘eventuale presenza del virus; in caso di esito positivo, la persona sar? contattata per una visita specialistica e per l’eventuale avvio delle terapie – si apprende dalla nota stampa. Per informazioni si pu? chiamare il numero 0862 368702, dal luned? al venerd?, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, oppure inviare una mail con i dati anagrafici all’indirizzo screeninghcv@asl1abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. it Per chi ? stato gi? curato per l’Epatite C, non ? necessario sottoporsi nuovamente al test. Vai alla sezione dedicata Locandina campagna: locandina epatite c (A3) 2025 _3.jpg (253 kb)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio informativo dell’ASL 1 Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: asl1abruzzo.it