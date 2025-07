Asl1, Farmaci consegnati con i droni: al via la fase operativa del progetto Telespazio-Asl

Ultime dall’Ufficio Comunicazione dell’ASL 1 Abruzzo:gio 31 lug, 2025Collelongo – ? partita oggi la fase operativa del servizio di consegna farmaci tramite droni, realizzata nell’ambito del progetto europeo U‑ELCOME (U-space European COMmon dEpLoyment) cofinanziato dal programma Horizon, che punta a favorire l’adozione diffusa dei servizi U-space nei cieli europei e a rendere possibili operazioni sicure e coordinate con l’aviazione tradizionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’iniziativa ? promossa da Telespazio (joint venture tra Leonardo al 67% e Thales al 33%), in collaborazione con la ASL 1 Abruzzo – grazie agli ospedali di L’Aquila e Avezzano – e con il coinvolgimento dei Comuni di Collelongo, Montereale e Rocca di Mezzo, situati nel territorio del Parco Regionale Sirente Velino – Oggi, a Collelongo, ? stata effettuata la prima consegna simbolica: alcuni farmaci partiti dall’ospedale di Avezzano sono arrivati alla farmacia del paese grazie a un velivolo senza pilota – si legge sul sito web ufficiale. Durante la conferenza stampa sono intervenuti: la sindaca di Collelongo, Rosanna Salucci; il direttore generale facente funzioni della ASL 1, Stefano Di Rocco; il presidente del Comitato Ristretto dei Sindaci, Pierluigi Biondi; il presidente del Parco, Francesco D’Amore; e il responsabile R&D End Users Opportunities di Telespazio, Roberto Carattoli – precisa il comunicato. Il progetto nasce per migliorare l’accesso ai farmaci ospedalieri nelle aree rurali e meno raggiungibili, garantendo tempestivit?, sicurezza e sostenibilit? ambientale – si apprende dalla nota stampa. Durante le fasi di test – svolte come servizio operativo autorizzato dalla ASL – i droni hanno effettuato consegne programmate in condizioni controllate, nel pieno rispetto delle norme su sicurezza e privacy, grazie anche alla collaborazione delle farmacie locali – All’interno di U‑ELCOME, Telespazio ha gi? realizzato dimostrazioni presso il Centro spaziale del Fucino, sperimentando applicazioni come il monitoraggio ambientale e l’agricoltura di precisione – Queste attivit? contribuiscono a costruire un ecosistema regolamentato per la mobilit? aerea avanzata e confermano l’impegno di Telespazio e del Gruppo Leonardo nello sviluppo di soluzioni tecnologiche ad alto valore sociale, in favore di un trasporto aereo pi? sostenibile – Questa iniziativa rappresenta un passo concreto verso una sanit? pi? vicina ai cittadini: un modello di medicina di prossimit? che sfrutta le tecnologie aerospaziali per rispondere meglio ai bisogni delle comunit? locali.

