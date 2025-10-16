- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Ottobre 16, 2025
Attualità

Asl1, Fascicolo Sanitario Elettronico: avvio corsi di formazione obbligatori per il personale ASL

ASL 1 Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:gio 16 ott, 2025Nell’ambito dell’investimento PNRR M6C2 1.3, relativo all’avvio delle attivit? di formazione e comunicazione sul Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 (FSE 2.0), la Regione Abruzzo ha comunicato l’inizio, a partire dal 20 ottobre, dei corsi di formazione destinati al personale delle Aziende Sanitarie Locali – precisa la nota online. Le attivit? formative coinvolgeranno inizialmente il personale infermieristico come da indicazioni allegate (newsletter e programma). I webinar si svolgeranno da remoto in modalit? sincrona, attraverso la piattaforma Go eLearning. I partecipanti riceveranno apposita convocazione all’indirizzo e-mail in possesso dell’azienda – viene evidenziato sul sito web. La partecipazione ai corsi ? richiesta obbligatoriamente, in quanto rappresenta un passaggio fondamentale per garantire il corretto utilizzo e la piena operativit? del FSE e sar? considerata ai fini della valutazione della performance individuale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I Direttori di Dipartimento e i Responsabili di Struttura sono invitati a promuovere attivamente la partecipazione del personale assegnato – Per tutte le info: https://www.asl1abruzzo – recita il testo pubblicato online. it/pagina63_formazione-e-corsi-obbligatori.html  Calendario corsi FSE personale infermieristico: Calendario Corsi FSE Personale Infermieristico – Ottobre e Novembre 2025.pdf (198 kb)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dall’ASL 1 Abruzzo e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche mediante il sito internet dell’ASL 1 Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: asl1abruzzo.it

 

