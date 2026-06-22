Asl1, Fossa (Aq), simulata maxi emergenza di soccorso

ASL 1 Abruzzo: novità dal sito istituzionale:lun 22 giu, 2026L’evento-crash, la febbrile mobilitazione, l’avvio della catena dei soccorsi, l’ospedale da campo, l’assistenza a vittime e feriti: sono state queste le sequenze-pilota della maxi esercitazione di soccorso che si ? tenuta sabato scorso, 20 giugno, a Fossa (Aq), che ha coinvolto numerosi enti e associazioni di volontariato – recita il testo pubblicato online. Una simulazione per saggiare l’efficienza della macchina dei soccorsi, senza preavviso – recita il testo pubblicato online. Lo scenario immaginato ? stato quello di numerosi feriti all’esterno dell’edificio, codici neri (decessi), due pazienti in codice rosso, gravissimi, con pochi margini di sopravvivenza – si legge sul sito web ufficiale. Di diverso tipo le ferite che gli operatori sanitari hanno dovuto fronteggiare: fratture a bacino, costole, femore, clavicola, setto nasale, perforazione del polmone – recita la nota online sul portale web ufficiale. All’evento hanno partecipato pi? soggetti come prova di una riuscita sinergia per una eventuale risposta a fatti gravi che richiedono tempismo e coordinamento nelle operazioni di soccorso – In particolare, ? stata l’occasione per mettere in atto il Peimaf, il Piano di Emergenza per il Massimo Afflusso di Feriti, messo a punto dall’ospedale aquilano nel 2023. “E’ doveroso ringraziare”, dichiarano il prof. Franco Marinangeli, direttore della Dea (Dipartimento Emergenza-Urgenza) della Asl 1 Abruzzo e il dott. Emilio Tonelli, direttore facente funzione del Pronto soccorso dell’ospedale di L’Aquila, “tutti gli attori che hanno preso parte all’esercitazione vale a dire: Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Protezione civile, Comune di Fossa, Pro Loco, Direzione di presidio dell’ospedale di L’Aquila, studenti e specializzandi dell’Universit? per i quali la dimostrazione di soccorso ? stata anche un corso di formazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. La simulazione ? stata molto utile per verificare sul campo le effettive difficolt? operative che si vengono a creare in una situazione cos? grave”

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dall’ASL 1 Abruzzo e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: asl1abruzzo.it