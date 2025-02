Asl1, Frattura del femore: performance eccellente della Asl1 nella tempestività degli interventi

Aggiornamenti dall’ASL 1 Abruzzo disponibili sul sito istituzionale:gio 20 feb, 2025L’Aquila – Performance eccellente per la ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila per l’elevata tempestivit? degli interventi chirurgici sulle fratture del collo del femore nella popolazione over 65. Secondo i dati diffusi dall’Agenzia Sanitaria Regionale relativi al 2023, l’ospedale San Salvatore dell’Aquila – in qualit? di ospedale hub – ha raggiunto un significativo 77% di interventi effettuati entro le 48 ore dall’accesso in Pronto soccorso, largamente superiore al valore soglia fissato al 60% nei Livelli essenziali di assistenza (LEA). Ottime anche le performance dell’ospedale dell’Annunziata di Sulmona (79%) e di quello SS Filippo e Nicola di Avezzano (68%). Rispetto al 2022, quando la media aziendale era del 49,7%, i dati hanno registrato un netto miglioramento – aggiunge testualmente l’articolo online. L’attuale amministrazione, insediatasi a fine 2021, ha infatti avviato una riorganizzazione complessiva delle sedute di sala operatoria dedicate all’ortopedia e un potenziamento dell’organico con nuove assunzioni, che hanno portato ai risultati certificati dall’Agenzia Sanitaria Regionale – si apprende dalla nota stampa. Le stime per il 2024 rafforzano questo trend positivo, con una media aziendale che ha raggiunto l’81,4%. Operare entro le 48 ore ? fondamentale per il recupero e gli esiti di cura del paziente, in particolare quello anziano, poich? consente una pi? rapida riabilitazione, riducendo il rischio di complicanze gravi come sindromi da allettamento, infezioni e trombosi – precisa il comunicato. Questo si traduce in una minore mortalit? e in una migliore qualit? della vita – viene evidenziato sul sito web. “Questi risultati – dichiara il Direttore generale della ASL 1, Ferdinando Romano – sono il frutto di un programma di riqualificazione attento e strategico, voluto dalla Direzione, che ha previsto una riorganizzazione complessiva con un incremento delle sedute di sala operatoria per l’ortopedia nei nostri ospedali – Si ? proceduto anche a un mirato investimento nel capitale umano con il reclutamento, negli ultimi due anni, di 7 dirigenti medici specialisti in ortopedia – si apprende dal portale web ufficiale. Desidero ringraziare tutto il personale medico e sanitario per l’impegno costante e la dedizione con cui ogni giorno garantiscono la migliore assistenza ai pazienti”. Guardando al futuro, l’azienda sanitaria continua a investire in innovazione: a breve, l’ortopedia robotica entrer? in funzione con l’arrivo di un nuovo robot chirurgico, che consentir? interventi ancora pi? precisi e meno invasivi, migliorando ulteriormente i risultati clinici e riducendo i tempi di recupero per i pazienti.

