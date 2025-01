Asl1, Geriatria L’Aquila: attivi due nuovi ambulatori dedicati alla prevenzione per gli over 75

ASL 1 Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale:gio 30 gen, 2025L’Aquila – Due nuovi ambulatori a Geriatria per evitare, da una parte, ricoveri a distanza ravvicinata dello stesso paziente e, dall’altra, mantenere lo stato di salute di soggetti over 75 anche tramite azioni di prevenzione calibrate su persone fragili – I nuovi servizi verranno attivati sabato prossimo, primo febbraio, all’interno del reparto di Geriatria e Lungodegenza dell’ospedale dell’Aquila, diretto dalla dott.ssa Mariapia Iovenitti – precisa il comunicato. Il primo ambulatorio, definito del post ricovero, che fa capo alla dott.ssa Chiara Zarivi, ha il compito di effettuare un monitoraggio sui pazienti fragili dimessi dal reparto per evitare la sindrome della porta girevole, cio? un nuovo ricovero a pochi giorni dalla dimissione ospedaliera – viene evidenziato sul sito web. L’accesso avviene mediante Cup di II livello, con prenotazione gestita direttamente dall’unit? operativa, oppure su richiesta del medico curante ai fini di rivalutare pazienti che sono gi? stati ricoverati nel reparto – riporta testualmente l’articolo online. L’altro ambulatorio, con referente la dott.ssa Serena Notargiacomo, riguarda l’identificazione della sindrome da fragilit?, una condizione biologica caratterizzata dalla ridotta resistenza agli stress provocata dal declino di pi? sistemi fisiologici e correlata con comorbilit? e disabilit?. Gli obiettivi di questo nuovo servizio, che rientrano nell’ottica di una sanit? di iniziativa, sono quelli di seguire l’utente per mantenerlo nel livello di salute pi? alto possibile, dare indicazioni per prevenire la disabilit? e, infine, fornire strumenti per riconoscere le persone fragili – Dell’attivit? dell’ambulatorio possono fruire soggetti ultrasettantacinquenni in buone condizioni, desiderosi di mantenere un livello di salute ottimale e persone che gi? presentano ‘fenotipo fragile’, cio? un quadro caratterizzato da 3 o pi? delle seguenti caratteristiche: perdita di peso maggiore di 4, 5 kg in un anno, affaticamento, riduzione della forza muscolare, ridotta attivit? fisica, ridotta velocit? del cammino – aggiunge testualmente l’articolo online. Per accedere all’ambulatorio ? richiesta impegnativa del medico di curante con l’indicazione ‘visita geriatrica nell’ambulatorio della fragilit?’ e la prenotazione al Cup. “I nuovi ambulatori” afferma Iovenitti, “svolgeranno un’importante azione di prevenzione con benefici sia per il paziente fragile sia per l’attivit? del reparto che potr? dare risposte ancora pi? efficaci all’utenza – viene evidenziato sul sito web. Un’opportunit? in pi? per i pazienti attuata grazie all’impegno del personale e al sostegno importante della direzione aziendale guidata dal manager Ferdinando Romano”.

