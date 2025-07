Asl1, Gesto d’amore all’ospedale dell’Aquila: muore e dona gli organi

Comunicazione ufficiale emessa oggi dall’ASL 1 Abruzzo:gio 24 lug, 2025L’Aquila – Prelievo multiorgano, l’altro ieri, all’ospedale dell’Aquila: donati cuore, fegato e reni da una donna abruzzese di 50 anni, deceduta al San Salvatore dopo un ricovero, avvenuto la settimana scorsa, per emorragia cerebrale – recita la nota online sul portale web ufficiale. I familiari della donna, con una decisione che ha esaltato i sentimenti di altruismo e solidariet?, hanno dato il via libera alla donazione, consentendo di salvare la vita o di migliorarla ad altre persone – Dopo l’accertamento di morte, secondo i criteri di legge, ? scattata la mobilitazione di reparti e servizi per procedere tempestivamente al prelievo di organi e destinarli ai trapianti alle diverse citt? italiane – recita la nota online sul portale web ufficiale. La macchina operativa, ormai collaudata, ha funzionato al meglio, coordinando l’arrivo all’Aquila di ?quipe chirurgiche da altre Regioni per la presa in consegna degli organi e il loro successivo trasporto altrove – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il cuore ? stato trasferito a Bari, il fegato a Roma mentre i reni sono stati trapiantati al San Salvatore nel reparto di chirurgia dei trapianti – A dare il senso a tutto – professionalit? dei medici, lavoro corale dei servizi dell’ospedale, capacit? organizzativa – ? stato pi? di tutto l’atto di generosit? della famiglia della donatrice – si apprende dalla nota stampa. “Tutto il personale mobilitato, a cominciare dai medici”, dichiara il prof. Franco Marinangeli, direttore del reparto di Rianimazione, “rivolge un immenso ringraziamento ai congiunti che, in un momento di grande dolore, hanno compiuto un gesto esemplare, dando il nulla osta alla donazione della loro cara – si apprende dal portale web ufficiale. Un atto di enorme sensibilit? che si carica di grande spessore sociale ed etico” Grazie all’altruismo dei familiari, ? stato possibile effettuare trapianti, affrancando cos? dalla sofferenza e dalla malattia altre persone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. E’ quindi necessario alimentare la cultura della donazione d’organo attraverso una continua sensibilizzazione collettiva che il Centro regionale trapianti del San Salvatore, da parte sua, porta avanti in modo capillare, nei diversi gangli vitali della comunit?: scuole, piazze, centri sociali e gruppi di aggregazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dall’ASL 1 Abruzzo e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il sito internet dell’ASL 1 Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: asl1abruzzo.it