Asl1, Ginecologia Sulmona: tumori asportati con successo a pazienti anziane

ASL 1 Abruzzo: novità dal sito istituzionale:mer 05 mar, 2025Sulmona – Due interventi chirurgici del reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Sulmona effettuati con successo su una paziente di 93 anni e su una di 80, entrambe dimesse nei giorni scorsi. Con la prima operazione ? stato rimosso un tumore all’endometrio (che riveste la parte interna dell’utero) e con l’altra un carcinoma ovarico avanzato – aggiunge testualmente l’articolo online. Erano interventi delicati non solo per le patologie ma soprattutto per l’et? delle pazienti, che sono residenti nella valle Peligna – si legge sul sito web ufficiale. Il reparto di ostetricia e ginecologia, diretto dal dott. Cosma Cosenza, prosegue con efficacia sulla via tracciata negli ultimi mesi che ha segnato un’accelerazione dell’attivit? di sala operatoria, accompagnata da ottimi livelli di assistenza – si legge sul sito web ufficiale. Dal luglio scorso a oggi l’unit? operativa dell’ospedale peligno ha compiuto 212 interventi chirurgici per trattare malattie oncologiche e non, utilizzando le diverse tecniche, come quella laparoscopica, che riduce la sofferenza del paziente e rende pi? rapidi i tempi di recupero – aggiunge testualmente l’articolo online. Le due operazioni effettuate con successo sulle anziane pazienti qualificano ulteriormente l’attivit? del reparto che ha competenze professionali e tecnologie per curare anche i soggetti pi? vulnerabili; prestazioni che hanno gi? attirato utenti di regioni vicine come la Campania, aprendo la strada alla mobilit? attiva – si legge sul sito web ufficiale. “La possibilit? di gestire e operare con ottimi risultati anche persone avanti con l’et? che presentano difficolt? maggiori”, dichiara Cosenza, “? dovuta sia al supporto di anestesisti e personale del reparto sia al sostegno programmatico e organizzativo della direzione aziendale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Proseguendo su questa strada diventeremo vieppi? attrattivi anche per utenze di altre realt? regionali, contribuendo a far conoscere le nostre professionalit?”.

