Asl1, Giornata del Fiocchetto Lilla: l’impegno della ASL1 contro i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione

ASL 1 Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale:mer 11 mar, 2026L’Aquila – Il 15 marzo si celebra in tutta Italia la Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata alla sensibilizzazione sui Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA), iniziativa nata nel 2012 per volont? di Stefano Tavilla, padre di Giulia, scomparsa a causa della bulimia – In occasione di questa ricorrenza la ASL1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila rinnova il proprio impegno nella prevenzione, diagnosi e cura di patologie sempre pi? diffuse, soprattutto tra i giovani – precisa la nota online. Anoressia, Bulimia e Disturbo da Alimentazione Incontrollata sono condizioni complesse che coinvolgono la salute fisica e psicologica della persona e richiedono interventi multidisciplinari – precisa il comunicato. Sono attivi nella ASL1 ambulatori multidisciplinari dedicati ai DNA nelle aree L’Aquila, Marsica e Peligno-Sangrina, rivolti all’et? evolutiva e all’et? adulta – viene evidenziato sul sito web. Le ?quipe DNA dei Centri di Salute Mentale e della Neuropsichiatria Infantile promuovono iniziative di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza e alla popolazione studentesca per favorire la conoscenza dei servizi e dei percorsi di cura – si legge sul sito web ufficiale. Eventi di sensibilizzazione sul territorio Area L’Aquila – Sabato 14 marzo, dalle ore 10.00 alle 12.00, nel cortile del Centro di Salute Mentale dell’Aquila, sito in Via San Marciano n. 8, si terr? un evento informativo aperto alla cittadinanza – Al termine della mattinata sar? inaugurata una panchina lilla – viene evidenziato sul sito web. Per un giorno anche uno dei monumenti della citt? diverr? simbolo della lotta contro i DNA: ‘’La Fontana Luminosa si colora di lilla”. Area Marsica – Sabato 14 marzo, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso il Distretto Sanitario di Avezzano sar? attiva una postazione informativa curata dall’?quipe dedicata ai DNA. L’iniziativa ? finalizzata a fornire agli interessati indicazioni sul funzionamento dell’ambulatorio e sulle attivit? ad esso correlate, nonch? informazioni sui percorsi di presa in carico e sulle modalit? di accesso ai servizi – precisa il comunicato. Area Peligno-Sangrina – Sabato 14 marzo a Sulmona sar? allestita una postazione informativa lungo Corso Ovidio per presentare le attivit? dei servizi dedicati – precisa la nota online. ? inoltre prevista un’iniziativa di sensibilizzazione rivolta alla popolazione studentesca e alla cittadinanza, con la proiezione di un film sul tema – viene evidenziato sul sito web. Per informazioni sui servizi DNA della ASL1 Abruzzo e sui percorsi di cura disponibili, ? possibile contattare i Centri di Salute Mentale e le Neuropsichiatrie dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA) territoriali o visitare il sito ufficiale: www.asl1abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. it.Locandina L’Aquila: XV Giornata Nazionale Fiocchetto Lilla_2026.pdf (348 kb)

