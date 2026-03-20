Asl1, Giornata delle Malattie Neuromuscolari: la ASL 1 conferma l’impegno nella diagnosi e nella presa in carico dei pazienti

ASL 1 Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:ven 20 mar, 2026L’Aquila – In occasione della Giornata delle Malattie Neuromuscolari, che ricorre il 21 marzo, la ASL 1 Abruzzo Avezzano-Sulmona-L’Aquila rinnova l’attenzione verso la diagnosi, la presa in carico e il monitoraggio dei pazienti, con particolare riguardo alle patologie rare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nelle Unit? Operative di Neurologia di Avezzano e dell’Aquila, dirette dalla Prof.ssa Simona Sacco, ? attivo un servizio dedicato, organizzato in rete tra le due sedi, che garantisce un percorso completo: dalla diagnosi alla definizione di terapie personalizzate, incluse quelle innovative – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’attivit? si sviluppa in collaborazione con le altre unit? operative, i servizi diagnostici, le farmacie ospedaliere e la rete territoriale, sotto il coordinamento del Dipartimento Medico diretto dal Dott. Alessandro Grimaldi, rafforzando la continuit? assistenziale e un approccio centrato sulla persona – si legge sul sito web ufficiale. Dall’inizio del 2026 sono state effettuate nuove diagnosi di malattie neuromuscolari rare, come evidenziato dalla Dott.ssa Silvia Ricci, della UOC di Neurologia, che si occupa specificamente di queste patologie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tra queste: polineuropatia infiammatoria cronica demielinizzante (CIDP), neuropatia motoria multifocale (NMM), sindrome CANVAS, miastenia (anti-AChR e anti-MuSK), rianodinopatia, miopatia mitocondriale (MERRF) e miopatia necrotizzante – si apprende dalla nota stampa. Sono inoltre in corso ulteriori percorsi diagnostici complessi – precisa il comunicato. ? stata ampliata anche la disponibilit? di trattamenti per miastenia e neuropatie infiammatorie, gestiti tramite Day Hospital, attivit? ambulatoriale e, quando indicato, somministrazioni domiciliari – Sul piano diagnostico, l’offerta ? stata potenziata con metodiche specialistiche: elettromiografia a singola fibra ad Avezzano ed ecografia del nervo periferico in casi selezionati, grazie alla collaborazione con la Radiologia diretta dal Dott. Luigi Zugaro – aggiunge testualmente l’articolo online. Presso le sedi di L’Aquila e Avezzano ? attivo l’Ambulatorio Neuromuscolare, che migliora l’accesso ai servizi e rafforza la rete assistenziale, anche per i trattamenti infusionali – precisa la nota online. La ASL 1 conferma cos? l’impegno nel consolidare percorsi dedicati alle malattie neuromuscolari, puntando su qualit? dell’assistenza, innovazione e continuit? della presa in carico – riporta testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dall’ASL 1 Abruzzo e online sul sito web dell’ASL. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche mediante il sito internet dell’ASL 1 Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: asl1abruzzo.it