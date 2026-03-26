Asl1, Giornata di divulgazione e sensibilizzazione sulla Endometriosi

Aggiornamenti dall’ASL 1 Abruzzo disponibili sul sito istituzionale:gio 26 mar, 2026L’Aquila – Sabato 28 marzo 2026 presso il Centro Commerciale L’Aquilone all’Aquila dalle ore 10.00 alle ore 18.00 sar? possibile incontrare volontarie dell’A.P.E. (Associazione Progetto Endometriosi) e La Professoressa Manuela Ludovisi Direttore della UOSD centro FIVET e diagnostica ecografica ginecologica del PO San Salvatore, in occasione di una Giornata dedicata alla beneficenza, ma anche alla divulgazione scientifica sulla endometriosi – precisa la nota online. L’iniziativa, che ha il patrocinio del Dipartimento MESVA dell’Universit? degli Studi dell’Aquila, della ASL1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila e del Comune dell’Aquila, si svolge a Marzo, il mese della consapevolezza sull’endometriosi, un tempo dedicato all’ascolto, alla comprensione e alla condivisione – si apprende dalla nota stampa. L’endometriosi ? una patologia che riguarda in Italia circa 3 milioni di donne con un ritardo diagnostico medio che pu? arrivare tra i cinque e gli otto anni e della quale non si conoscono ancora le cause, per la quale non esistono ad oggi cure definitive n? percorsi di prevenzione – si apprende dalla nota stampa. La conoscenza e l’informazione sono il primo passo verso la prevenzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per questi motivi e per limitare i danni che l’endometriosi provoca ? fondamentale giungere ad una diagnosi certa e nel pi? breve tempo possibile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’obiettivo dell’iniziativa del 28 marzo ? dunque quello di rivolgersi alle pazienti, ma anche ai loro familiari, al personale medico affinch? tutti concorrano a rafforzare un percorso di consapevolezza, supporto e sensibilizzazione – si apprende dalla nota stampa.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dall’ASL 1 Abruzzo e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: asl1abruzzo.it