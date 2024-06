Asl1, Giornata mondiale del donatore di sangue: “un gesto che salva le vite”

Ultimi sviluppi e informazioni direttamente dall’ASL 1 Abruzzo:ven 14 giu, 2024L’Aquila – Coinvolgere nuovi donatori, soprattutto giovani, per aumentare la raccolta di sangue e cercare di assicurare l’autosufficienza, fondamentale per trasfusioni e terapie di malattie importanti – aggiunge la nota pubblicata. E’ questo l’invito che arriva dalla Asl 1 Abruzzo in occasione della giornata mondiale del donatore di sangue, che si celebra ogni 14 giugno – riporta testualmente l’articolo online. Un’occasione per ringraziare donatori e associazioni, impegnati nella donazione di sangue e, al contempo, per sensibilizzare ulteriormente la popolazione su un tema che investe aspetti sanitari, etici e sociali e sui cui c’? la massima attenzione da parte della direzione aziendale guidata dal manager Ferdinando Romano – recita il testo pubblicato online. Nei primi cinque mesi di quest’anno, per l’autosufficienza di globuli rossi concentrati nella Asl della provincia di L’Aquila la raccolta ? stata di 41,4 sacche per 1.000 abitanti, lievemente superiore all’obiettivo nazionale che ? di 40 sacche per 1.000 abitanti l’anno – riporta testualmente l’articolo online. Tuttavia ? necessario incrementare la raccolta poich?, a causa dell’invecchiamento della comunit? e con una ridotta fascia di popolazione di giovani, i donatori attivi sono in proporzione sempre di meno – aggiunge testualmente l’articolo online. Tutto ci? a fronte di un numero crescente di pazienti che hanno bisogno di supporto trasfusionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il fronte a cui occorre dare maggiore impulso ? quello del plasma, la componente liquida del sangue da cui vengono ricavati i medicinali plasmaderivati, come le immunoglobuline e l’albumina, farmaci indispensabili per la cura di diverse patologie – recita la nota online sul portale web ufficiale. La necessit? di alzare di molto l’asticella ? chiaramente espressa dai numeri: l’obiettivo nazionale per l’autosufficienza di plasma ? di 18 Kg/1.000 abitanti ma la media nazionale effettivamente raccolta ? circa 14.4 Kg/1.000 abitanti; nella Asl della provincia di L’Aquila la quantit? raggiunta ? 11 Kg/1.000 abitanti. L’invito ai donatori gi? attivi ? donare almeno 2 volte l’anno, tenendo conto che il sangue intero pu? essere donato 4 volte l’anno da parte dei maschi e 2 volte dalle femmine in et? fertile – “Ringraziamo”, dichiara la dott.ssa Anna Rughetti, direttore del servizio di Immunoematologia e trasfusionale della Asl 1 Abruzzo, “tutti i cittadini e le associazioni impegnate nella donazione e al contempo rivolgiamo l’invito, in particolare alla fascia pi? giovane della popolazione, ad avvicinarsi ai servizi trasfusionali per diventare donatori – aggiunge la nota pubblicata. Ci? ? necessario sia per supportare i pazienti, sia per seguire stili di vita che promuovano lo stato di salute e la prevenzione di molte malattie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il donatore di sangue e plasma ? un attore fondamentale del sistema sanitario nazionale, poich? il sangue ? di esclusiva origine umana e senza di esso si bloccherebbero numerose attivit? ospedaliere con grave danno per i nostri pazienti”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dall’ASL 1 Abruzzo e online sul sito web dell’ASL. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 07, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: asl1abruzzo.it