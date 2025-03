Asl1, Giornata mondiale del rene: grande partecipazione allo screening gratuito della ASL 1

ASL 1 Abruzzo, ultime dal sito web istituzionale:ven 14 mar, 2025L’Aquila – Oltre 300 persone hanno preso parte all’evento di sensibilizzazione e prevenzione promosso dalla ASL 1 Abruzzo in occasione della Giornata Mondiale del Rene, che si ? svolto ieri, 13 marzo, presso il centro commerciale L’Aquilone – L’iniziativa, organizzata dal Servizio di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale dell’Aquila, diretto dalla Dott.ssa Marilena Tunno, ha offerto alla cittadinanza un’importante opportunit? di prevenzione: i medici e gli infermieri del reparto, affiancati dalla Croce Rossa, hanno effettuato screening gratuiti, colloqui informativi e misurazioni di pressione arteriosa, oltre a fornire indicazioni sui fattori di rischio e i corretti stili di vita – si legge sul sito web ufficiale. L’importanza della prevenzione La malattia renale cronica ? una patologia che colpisce circa 800 milioni di persone nel mondo e che, se non diagnosticata e trattata tempestivamente, pu? progredire fino all’insufficienza renale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Secondo le stime, entro il 2040 diventer? la quinta causa di riduzione dell’aspettativa di vita – si legge sul sito web ufficiale. Per sottolineare l’importanza di questa giornata e sensibilizzare la popolazione, nella serata del 13 marzo il Palazzo dell’Emiciclo dell’Aquila ? stato illuminato con i colori rosso, giallo e blu, simbolo della lotta contro le malattie renali – precisa il comunicato. Prevenzione e controlli regolari possono fare la differenza – viene evidenziato sul sito web. La ASL 1 Abruzzo invita tutti i cittadini a prestare attenzione ai fattori di rischio e a rivolgersi agli specialisti per una diagnosi precoce – si apprende dalla nota stampa.

