Asl1, Giornata mondiale della sicurezza delle cure dedicata ai bambini, le iniziative della Asl 1

Ultimi sviluppi e informazioni direttamente dall’ASL 1 Abruzzo:ven 12 set, 2025L’Aquila – Fare prevenzione nell’assistenza pediatrica per costruire un futuro pi? sicuro e sano per il bambino: ? il tema su cui sar? incentrata, quest’anno, la giornata mondiale della sicurezza delle cure e della persona assistita, che si celebra il 17 settembre prossimo, promossa annualmente dall’Oms. Nell’ambito delle diverse iniziative previste nella Regione, il servizio Risk Management della Asl 1 Abruzzo, diretto dalla dott.ssa Patrizia Roselli, aderir? alla manifestazione coinvolgendo, con una campagna di sensibilizzazione, genitori, tutori, operatori sanitari, educatori e comunit? all’insegna dello slogan: ‘Cure sicure per ogni neonato e ogni bambino’. Lo staff del Risk management ? composto dal dirigente medico Piera D’Abrizio e, per il personale infermieristico, dalle dott.sse Angela Ciccone, Lucia Quadrato e Cecilia Pulsoni – L’obiettivo ? attuare azioni di prevenzione per evitare future conseguenze negative sulla salute del bambino – riporta testualmente l’articolo online. In questa ottica, sar? distribuito e affisso materiale divulgativo in ospedali, ambulatori di pediatria, medici di base, distretti sanitari, Urp e sedi delle associazioni dei pazienti della provincia dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. L’azione di sensibilizzazione si articola su diversi aspetti e ha l’obiettivo di impostare una strategia comune per seguire, sostenere e tutelare i piccoli, lavorando con istituzioni sanitarie, educatori e famiglie –

