Asl1, Giornata mondiale dell’igiene delle mani: il 5 maggio Asl 1 in campo per sensibilizzare operatori e utenti

ASL 1 Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:ven 02 mag, 2025La Asl 1 Abruzzo sar? in campo, con un’opera di sensibilizzazione su operatori e utenti, in occasione della giornata mondiale dell’igiene delle mani, fissata per il 5 maggio – aggiunge testualmente l’articolo online. L’unit? operativa Risk Management dell’azienda sanitaria, diretta dalla dott.ssa Patrizia Roselli, in collaborazione con le direzioni sanitarie degli ospedali e i reparti di malattie infettive dell’azienda, luned? 5 maggio parteciper? all’iniziativa mirata a coinvolgere personale sanitario e popolazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’obiettivo ? alzare la soglia della consapevolezza sull’importanza di mantenere l’igiene delle mani come importante fattore di prevenzione delle infezioni – Per l’occasione nelle strutture aziendali verranno affissi poster, locandine e altro materiale divulgativo sulle regole da seguire sull’igiene delle mani e sulla appropriatezza nell’uso dei guanti – aggiunge la nota pubblicata. Sul tema la Asl ha gi? tenuto specifici corsi di formazione per le infezioni correlate all’assistenza – : locandina Mani.pdf (743 kb)

