Asl1, Giornata nazionale del fiocchetto lilla. La ASL 1 in prima linea nella prevenzione e cura dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione

ASL 1 Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale:sab 15 mar, 2025L’Aquila, 14 marzo 2025 – La Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, che ricorre domani 15 marzo, ? stata istituita per sensibilizzare la popolazione sul delicato tema dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, ponendo l’attenzione sulle strategie di prevenzione, diagnosi e cura – I disturbi della nutrizione e dell’alimentazione sono problematiche altamente complesse, la cui diffusione risulta in aumento – In Italia colpiscono circa 3 milioni e mezzo di persone all’anno, di cui il 70% adolescenti – precisa il comunicato. Maggiormente interessati risultano i giovani e le donne, ma si sta registrando un incremento anche nella popolazione maschile – I dati mostrano inoltre un preoccupante aumento dei casi con et? di esordio sintomatologico estremamente precoce – recita la nota online sul portale web ufficiale. Queste patologie richiedono interventi tempestivi e multiprofessionali, come definito dalle linee di indirizzo nazionali – precisa il comunicato. “La Giornata del Fiocchetto Lilla rappresenta un’importante occasione per ribadire che i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione non sono semplicemente un problema individuale, ma una sfida sanitaria e sociale che richiede un approccio multidisciplinare e un forte supporto della rete familiare e comunitaria – dichiara la dottoressa Maria Pia Legge, direttrice del Dipartimento di Salute Mentale della Asl – La nostra azienda sanitaria ? impegnata in prima linea con ambulatori specializzati e percorsi di cura dedicati, per offrire risposte efficaci e tempestive a chi affronta questa difficile battaglia – viene evidenziato sul sito web. ? fondamentale aumentare la consapevolezza e combattere lo stigma, affinch? chi soffre possa chiedere aiuto senza paura e trovare professionisti pronti ad ascoltare e a intervenire”. In occasione di questa giornata, domani sar? illuminata di lilla la Fontana Luminosa, storico monumento situato all’Aquila, in Piazza Battaglione degli Alpini, a simbolo della lotta contro questi disturbi e della speranza di guarigione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ambulatori multidisciplinari attivi presso la ASL 1 Abruzzo La ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, diretta dal manager Ferdinando Romano, mette a disposizione della popolazione diversi ambulatori specializzati per la presa in carico dei pazienti con DNA. L’accesso avviene tramite impegnativa del Medico di Medicina Generale (MMG) o del Pediatra di Libera Scelta (PLS). Area L’Aquila Ambulatorio DNA per l’et? evolutiva e di transizione presso la UOC NPIA Territoriale AQ. Ambulatorio DNA per l’et? adulta in Via San Marciano, 8 presso la UOC Psichiatria Adulti – CSM AQ. Area Marsica Ambulatorio DNA per l’et? evolutiva e di transizione presso la UOC NPIA Territoriale AZ. Ambulatorio DNA per l’et? adulta presso il Consultorio del Distretto Sanitario Area Marsica – si apprende dal portale web ufficiale. Area Peligno-Sangrina Ambulatorio DNA per l’et? evolutiva e di transizione presso la NPIA Territoriale SU. Ambulatorio DNA per l’et? adulta presso la UOC Psichiatria Adulti – CSM SU. Per maggiori informazioni ? possibile rivolgersi agli sportelli informativi della ASL 1 Abruzzo o consultare il sito www.asl1abruzzo – it.

