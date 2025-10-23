Asl1, Giornate straordinarie della Salute: la ASL 1 anticipa oltre 600 prestazioni per ridurre le liste d’attesa

ASL 1 Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale:gio 23 ott, 2025L’Aquila – La Asl 1 Abruzzo anticipa oltre 600 prestazioni ambulatoriali, gi? prenotate dagli utenti, per abbattere le liste di attesa – si legge sul sito web ufficiale. Nell’azienda sanitaria ? scattata la mobilitazione con un’apposita task force di uomini e mezzi, per aggredire i tempi di erogazione delle prestazioni tramite una strategia mirata – si apprende dal portale web ufficiale. Per centrare l’obiettivo sono state fissate due giornate ad hoc: il 25 ottobre e l’8 novembre, dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. In queste due date, in ospedali e strutture sanitarie della provincia di L’Aquila, verranno effettuati visite ed esami strumentali, gi? prenotati dall’utente, che avr? cos? la possibilit? di anticiparli rispetto all’appuntamento fissato in precedenza – La macchina organizzativa, con il servizio Cup in prima linea, ? al lavoro da giorni per contattare gli utenti, attingendo alla lista delle prenotazioni gi? fissate – recita la nota online sul portale web ufficiale. La persona chiamata dai servizi potr? dare la propria disponibilit?, se lo vorr?, ad anticipare la prestazione: una possibilit? che vale per tutte le classi di priorit? (breve, differita, programmata). Gli addetti Asl, nel ricollocare temporalmente le prestazioni nelle caselle con le nuove date, daranno la priorit? alle prenotazioni pi? lontane nel tempo – riporta testualmente l’articolo online. Quali sono le specialit? coinvolte nelle due giornate ‘fuori calendario’ del 25 ottobre e 8 novembre ai fini dell’anticipazione di visite ed esami? L’elenco comprende: visita allergologica, visita e diagnostica senologica, diagnostica ecografica, visita oculistica, eco color doppler, visite neuropsichiatria infantile, visita specialistica e diagnostica endoscopica gastroenterologica, visita pneumologica con indagini strumentali – aggiunge la nota pubblicata. Le due giornate aggiuntive, di carattere straordinario, finalizzate ad accorciare i tempi di fruizione degli esami, rientrano in un piano varato dalla Regione – “Il nostro sforzo”, dichiara il Manager della Asl, Paolo Costanzi, “? mettere in campo ogni iniziativa, se necessario anche oltre l’attivit? ordinaria, per cercare di ridurre i tempi di attesa, un diritto del cittadino e un imperativo per la nostra azienda – Su questa iniziativa c’? stata un’ampia disponibilit? di medici e personale sanitario, un aspetto importante che denota senso di appartenenza e sensibilit?”. Il direttore sanitario aziendale, Carmine Viola, da parte sua, aggiunge: “Le due giornate si inseriscono in un’azione di ampio respiro, che proceder? all’unisono con gli obiettivi della Regione, per cercare di dare prestazioni ai cittadini in tempi adeguati – aggiunge la nota pubblicata. In questa ottica, saranno in campo tutte le nostre risorse aziendali”.

