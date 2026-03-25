Asl1, Ictus, percorsi e cure con AI: il 31 marzo congresso ad Avezzano

ASL 1 Abruzzo, ultime dal sito web istituzionale:mer 25 mar, 2026AVEZZANO – Migliorare percorsi e tempi d’intervento contro l’ictus, consolidare il lavoro multidisciplinare, valutare nuovi orizzonti di cure con l’intelligenza artificiale: corrono su questi binari le due giornate di formazione e confronto, nell’ambito del congresso in programma ad Avezzano il 31 marzo (apertura alle 14.30) e il 1? aprile prossimi (dalle ore 9), al Centro Congressi NOESIS, in occasione della sesta edizione di ‘Treatment Team’. Oltre 150 professionisti coinvolti per un focus su un obiettivo preciso: migliorare la cura dell’ictus lungo il percorso del paziente – si apprende dalla nota stampa. L’ictus resta una delle principali emergenze sanitarie ma ? anche uno degli ambiti in cui i progressi degli ultimi decenni hanno avuto il maggiore impatto, dalla nascita delle Stroke Unit alle terapie di rivascolarizzazione, fino alle prospettive offerte dall’intelligenza artificiale – si apprende dalla nota stampa. Oggi la sfida non ? solo curare meglio, ma farlo pi? rapidamente, in modo integrato e garantendo continuit? assistenziale anche dopo la fase acuta – si apprende dal portale web ufficiale. Il congresso riunisce alcuni tra i principali esperti italiani nel campo dell’ictus e tutte le Stroke Unit regionali, a conferma di un modello fondato sulla rete e sulla collaborazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Parte attiva del programma sono i medici in formazione della Scuola di Specializzazione in Neurologia dell’Universit? dell’Aquila, coinvolti direttamente nelle attivit? scientifiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Promosso dalla Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, diretta da Paolo Costanzi, e dal Dipartimento Medico guidato da Alessandro Grimaldi, il congresso sar? coordinato, nella veste di responsabili scientifici, dai medici Berardino Orlandi, Federica De Santis ed Enrico Colangeli del reparto di Neurologia e Stroke Unit di Avezzano, diretto dalla prof.ssa Simona Sacco, presidente della European Stroke Organisation, elemento che conferisce all’iniziativa un respiro internazionale e un collegamento diretto con le pi? avanzate strategie europee nella cura dell’ictus. Il programma affronta l’ictus in tutte le sue fasi, dalla gestione iperacuta, dove ogni minuto ? determinante, fino alla riabilitazione e al recupero, integrando innovazione tecnologica, organizzazione delle reti e presa in carico globale del paziente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “L’iniziativa riflette anche l’impegno delle Stroke Unit e della Asl non solo nella cura, ma anche nella formazione e nello sviluppo delle competenze”, dichiara la prof.ssa Sacco, “con particolare attenzione alle nuove generazioni di neurologi – precisa il comunicato. Treatment Team 2026 si conferma cos? uno spazio di confronto concreto tra esperienza clinica, ricerca e formazione, orientato a migliorare la qualit? delle cure e il futuro della gestione dell’ictus”

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dall’ASL 1 Abruzzo e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: asl1abruzzo.it