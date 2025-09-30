Asl1, In pensione il direttore amministrativo Stefano Di Rocco, il saluto ai dipendenti

ASL 1 Abruzzo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:mar 30 set, 2025L’Aquila – Oggi ? stato l’ultimo giorno di lavoro per il Direttore Amministrativo della Asl 1 Abruzzo, Stefano Di Rocco, da domani in pensione – Di Rocco ha ricoperto l’incarico di vertice per molti anni e all’interno dell’azienda sanitaria, prima di avere la nomina di direttore amministrativo, ? stato dirigente in diversi servizi – precisa la nota online. Stamane, nella sede della Asl, i vertici dell’azienda, rappresentati dal Manager Paolo Costanzi e dal direttore sanitario Carmine Viola, oltre a colleghi e dipendenti, hanno rivolto un saluto al direttore per il lavoro svolto – recita il testo pubblicato online. “Voglio esprimere un ringraziamento al dott. Di Rocco”, dichiara il Direttore Generale Costanzi, “per il sostegno e la disponibilit? che ha dato dal mio insediamento ad oggi” “Nel breve periodo in cui mi ? stato al fianco”, prosegue il Manager, “ho avuto modo di apprezzarne il garbo e la competenza maturata in tanti anni di esperienza – si apprende dal portale web ufficiale. A lui un augurio di altre gratificanti esperienze, professionali e umane” Da parte sua il Direttore sanitario, dott. Viola, commenta: “Al Direttore amministrativo mi lega un’antica amicizia e un lungo, comune percorso professionale all’interno dell’azienda, sia pure in ambiti diversi – precisa la nota online. Il dott. Di Rocco ha dato un contributo importante e la sua grande esperienza rappresenta una preziosa risorsa per chi ? chiamato a gestire la sanit? pubblica – si legge sul sito web ufficiale. Nel concludere il suo percorso aziendale, gli rivolgo un affettuoso saluto”.

