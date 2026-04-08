Asl1, Infezioni ospedaliere: avviato progetto della ASL 1

Ultimi sviluppi e informazioni direttamente dall’ASL 1 Abruzzo:mer 08 apr, 2026L’Aquila – ? partito ieri all’ospedale dell’Aquila il progetto integrato di Antimicrobial Stewardship e Infection Control, con il primo intervento effettuato su un paziente del reparto di Riabilitazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’iniziativa rappresenta una fase pilota destinata progressivamente a estendersi anche agli altri presidi ospedalieri della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. Il progetto ? fortemente voluto dal Direttore Generale Paolo Costanzi e dal Direttore Sanitario Carmine Viola ed ? promosso dalla UOC di Malattie Infettive dell’ospedale dell’Aquila – Il coordinamento ? affidato al dott. Alessandro Grimaldi, direttore della UOC di Malattie Infettive e del Dipartimento Medico della ASL 1, insieme alla dott.ssa Roberta Priore, coordinatrice infermieristica della stessa unit? operativa – si apprende dal portale web ufficiale. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare le strategie di contrasto alle infezioni correlate all’assistenza e alla diffusione di microrganismi multiresistenti, una delle principali minacce per la salute pubblica – Secondo i dati dell’European Centre for Disease Prevention and Control, in Europa si registrano ogni anno circa 670.000 infezioni causate da batteri antibiotico-resistenti, responsabili di oltre 33.000 decessi – In Italia si stimano pi? di 10.000 morti l’anno legati a infezioni sostenute da batteri resistenti agli antibiotici – aggiunge la nota pubblicata. “Questo progetto – spiega il sott. Grimaldi – mira in particolare a ridurre la diffusione di microrganismi multiresistenti nei reparti ospedalieri, diminuire l’incidenza delle infezioni da Clostridioides difficile e ottimizzare l’utilizzo degli antibiotici, in linea con le strategie del Piano Nazionale di Contrasto dell’Antimicrobico-Resistenza”. Dal punto di vista operativo sono previste consulenze specialistiche nei reparti per la gestione degli screening di sorveglianza dei patogeni a rischio epidemiologico, il supporto alle misure di isolamento e infection control e il monitoraggio delle terapie antibiotiche, con l’obiettivo di garantire trattamenti pi? appropriati e mirati – aggiunge la nota pubblicata. L’avvio all’ospedale dell’Aquila rappresenta il primo passo di un percorso che verr? progressivamente esteso agli altri presidi della ASL 1 Abruzzo – Il progetto coinvolge, oltre alla UOC di Malattie Infettive, anche la Direzione Sanitaria di Presidio diretta dalla dott.ssa Giovanna Micolucci, la UOC Farmacia diretta dalla dott.ssa Ester Liberatore e la UOC Laboratorio Analisi diretta dalla dott.ssa Patrizia Frascaria – si legge sul sito web ufficiale.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dall’ASL 1 Abruzzo e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: asl1abruzzo.it