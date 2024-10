Asl1, Influenza: dal 10 ottobre al via la campagna vaccinale

ASL 1 Abruzzo: novità dal sito istituzionale:lun 07 ott, 2024L’Aquila – Inizier? il 10 ottobre la campagna di vaccinazione contro l’influenza stagionale: Asl 1 Abruzzo in campo in tutta la provincia con una disponibilit? di oltre 78.000 dosi – aggiunge la nota pubblicata. La campagna vaccinale rientra nelle molteplici attivit? di prevenzione della popolazione intraprese dalla direzione Asl, guidata dal manager Ferdinando Romano – La circolare del Ministero della Salute ricorda che la vaccinazione è la forma pi? efficace di prevenzione dell’influenza, classificata insieme con la polmonite ad essa associata “tra le prime 10 principali cause di morte in Italia”. Il vaccino ? raccomandato e offerto gratuitamente ai soggetti che per le loro condizioni personali corrono un maggior rischio di complicanze nel caso contraggano l’influenza – Tra questi rientrano le seguenti categorie: le persone di et? pari o superiore a 60 anni, le donne in gravidanza e post partum, i ricoverati in lungodegenza, le persone con malattie croniche come diabete, malattie cardiache e respiratorie o problemi al sistema immunitario, alcune categorie di lavoratori come personale sanitario e socio-sanitario, forze di polizia e vigili del fuoco, allevatori o chi lavora a contatto con animali, e i donatori di sangue – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La vaccinazione ?, inoltre, raccomandata nei bambini non a rischio nella fascia di et? 6 mesi-6 anni – precisa il comunicato. Infatti ? stato osservato che gran parte della trasmissione dell’influenza avviene negli asili nido e tra i bambini in et? scolare – Pertanto, immunizzare i bambini, oltre alla popolazione pi? anziana, pu? ridurre la trasmissione complessiva dell’influenza e proteggere le persone appartenenti ai gruppi a rischio – riporta testualmente l’articolo online. L’ obiettivo ? rafforzare l’offerta per le persone ad alto rischio di tutte le et? a partire dagli ultra 65enni e aumentare la copertura nel personale sanitario e nei bambini a rischio di complicanze per presenza di patologie – si apprende dalla nota stampa. Destinatari – precisa la nota online. La vaccinazione antinfluenzale viene offerta gratuitamente alle persone di et? uguale o superiore a 60 anni con particolare riguardo a operatori e residenti di strutture assistenziali, con o senza patologie croniche; donne in gravidanza, indipendentemente all’et? gestazionale o in post partum; medici e personale sanitario di assistenza nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali; soggetti di qualunque et? ricoverati presso strutture per lungodegenti; persone rientranti nella fascia d’et? 6 mesi-59anni con patologie croniche che espongono ad elevato rischio di complicanze o di ricoveri correlati all’influenza (compresi i conviventi); addetti ai servizi pubblici di primario interesse collettivo (forze dell’ordine e protezione civile in servizio attivo, compresi i Vigili del fuoco, Carabinieri, Militari e la Polizia municipale; personale dei trasporti pubblici, delle poste e delle comunicazioni, volontari dei servizi sanitari di emergenza e dipendenti della pubblica amministrazione che svolgono servizi essenziali); personale che, per motivi di lavoro, ? a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani; volontari in ambito sociosanitario e donatori di sangue – si apprende dalla nota stampa. Inoltre, il ministero ha inserito nella categoria delle persone a cui ? raccomandato il vaccino gratuito anche i bambini sani dai 6 mesi ai 6 anni. Doppia immunizzazione per covid e influenza Vista la concomitanza con il Covid-19, la vaccinazione potr? essere effettuata in contemporanea in un’unica seduta con l’iniezione del vaccino anti-Covid. Una doppia immunizzazione che gli esperti consigliano fortemente, soprattutto per la protezione delle fasce maggiormente a rischio di complicanze gravi come anziani e soggetti fragili. Vaccinazione antipneumococcica La vaccinazione antipneumococcica viene offerta attivamente e gratuitamente in et? pediatrica (nel corso del primo anno di vita), alle persone di qualunque et? con patologie croniche e con particolari situazioni di fragilit? che rappresentano un fattore di rischio per lo sviluppo di malattie invasive da pneumococco – aggiunge testualmente l’articolo online. Inoltre, l’offerta gratuita riguarda anche le persone sane che compiono 65 anni nell’anno in corso e, comunque, nate a partire dal 1953. La vaccinazione antipneumococcica potr? essere effettuata durante tutto l’anno, anche insieme ad altre vaccinazioni, comprese la vaccinazione antinfluenzale e quella antiCovid-19. Operatori, medici e strutture impegnate A somministrare il vaccino saranno i medici di medicina generale aderenti alla campagna 2024-2025, i Servizi di Igiene e Sanit? Pubblica, le farmacie convenzionate aderenti al progetto vaccinazioni antinfluenzali che continueranno anche a vaccinare contro il Covid. I bambini pi? piccoli dai 6 mesi ai 6 anni saranno vaccinati, previa prenotazione, presso gli ambulatori vaccinali pediatrici della ASL. Misure di protezione non farmacologiche Al fine di ridurre la trasmissione dell’influenza, si raccomanda, inoltre, di osservare scrupolosamente le misure di igiene e protezione individuale prescritte per tutte le malattie a trasmissione aerea, quali: coprire bocca e naso quando si starnutisce o tossisce, utilizzando fazzoletti monouso da smaltire correttamente; lavare accuratamente le mani specie dopo aver tossito o starnutito; restare a casa se si presentano sintomi attribuibili a malattie respiratorie febbrili; evitare il contatto stretto con persone con sintomatologia influenzale; evitare di toccarsi occhi, naso o bocca quando si viene a contatto con superfici potenzialmente contaminate –

